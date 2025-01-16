Uşak Hastanesi'nde İkinci Anjiyo Ünitesi Açıldı - Son Dakika
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Sağlık

Uşak Hastanesi'nde İkinci Anjiyo Ünitesi Açıldı

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ikinci anjiyo ünitesini yaklaşık 20 milyon lira maliyetle hizmete sundu.

16.01.2025 15:47
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Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ikinci anjiyo ünitesinin hizmete başladığı bildirildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, yaklaşık 20 milyon lira maliyetindeki ikinci ünitenin tamamlandığı kaydedildi.

Hizmetlerin kalitesinin daha da artacağı belirtilerek, "Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi her geçen gün hem kadro hem de tıbbi cihaz açısından daha fonksiyonel hale gelmektedir. Hastanemiz daha kaliteli sağlık hizmetleri sunmayı ve Uşaklı vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet vermeyi sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Uşak Hastanesi'nde İkinci Anjiyo Ünitesi Açıldı - Son Dakika

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