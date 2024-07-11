Uyurken seçilecek yastığa dikkat: Boyun fıtığı oluşabilir - Son Dakika
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Sağlık

Uyurken seçilecek yastığa dikkat: Boyun fıtığı oluşabilir

Diyarbakır'da bir beyin ve sinir cerrahisi uzmanı, uyurken seçilecek yastığın kafa ile omuz arasındaki boşluğu dolduracak nitelikte ve ortopedik olmasının önemli olduğunu belirtti. Boyun fıtığı hastalarının genellikle yanlış uyuma pozisyonu ve masa başı meslek gruplarında daha fazla rastlandığını söyleyen uzman, boyun fıtığının belirtilerini ve tedavi yöntemlerini açıkladı.

11.07.2024 20:32
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Uyurken seçilecek yastığa dikkat: Boyun fıtığı oluşabilir

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Dicle Memorial hastanesinde Beyin ve Sinir Cerrahisi Opr. Dr. Özgür Baran, "Uyurken seçilecek yastığın kafa ile omuz arasında ki boşluğu dolduracak nitelikte ve ortopedik bir yastığın olmasında fayda var" dedi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Opr. Dr. Özgür Baran, boyun fıtığı hastalarının genellikle yanlış uyuma pozisyonu ve masa başı meslek gruplarında daha fazla rastladığını söyledi. Boyun fıtığının ne olduğuna değinen Dr. Baran, omurgadaki diskler arasında elastik yapıda olan diskin, omurilik kanalına ve kollara giden sinirlere bası yapmasıyla oluşan bir durum olduğunu ifade etti.

"Daha çok bize boyun ağrısı, boyun da uyuşma, kollara, ellere hatta parmaklara ulaşan uyuşmalar şeklinde gelir" diyen Dr. Baran, "Özellikle masa başında çalışan ve sabit bir noktaya bakıp boynu hareketsiz kalan meslek gruplarında daha çok rastlarız. veya diş hekimlerinde, boynu daha çok fleksiyon hareketleri ile ön tarafta tutan insanlarda bunu daha çok görürüz. ya da yukarı doğru kafasını kaldıran telefonu baş ve omuz arasında uygunsuz bir şekilde kullanan kişilerde boyun fıtığına daha çok rastlarız" dedi.

Boyun fıtığı hastalarının yüzde 95'i ameliyatsız, yüzde 5'i ise ameliyatla iyileşebildiğini aktaran Dr. Baran Şöyle konuştu:

"Her boyun fıtığı ameliyat olur mu? Hayır, boyun fıtıklarının yüzde 95' i ameliyatsız iyileşir. Fıtığın yerine, boyutuna, hasta da bir kas gücü meydana gelmiş mi, ağrısının durumu ne durumda, detaylı fizik muayene sonucuna göre yüzde 95 oranında boyun fıtığı hastaları, ağrı kesiciler, egzersizler, uygun fizik tedavi uygulamalarından fayda görür. Ama yüzde 5 kesim dediğimiz, artık omurilik kanalına bası yapan, kollara giden sinirlerde bası bulgusu oluşturup kollarda bir güç kaybı meydana getiren, hastalarda boyun fıtığı ameliyatı kaçınılmaz olur. Anatomik olarak boyun fıtığı ameliyatı yapınca bizim boyunda katlantı dediğimiz çizgisel hatlar var. Oralarda 3 santimetre genişliğinde bir kesiyle yapıyoruz. Katlantı yerlerinde yaptığımız için iz olarak pek görünmüyor."

Boyun fıtığına yönelik yapılan ameliyatları aktaran Dr. Baran, "İki yöntem var. İlki, anterior girişim ön taraftan yaptığımız ameliyat birde posterior girişim dediğimiz arka tarafta olan ameliyat. Arkadan girişimle yapılan ameliyat. En sık yaptığımız ameliyat ise anterior cervical mitrodiskektomi yani yüzde 80 oranında ön taraftan ameliyat yapıyoruz. Standart olarak doğru yatış şekli yan yatış şeklidir. Uyurken seçilecek yastığın kafa ile omuz arasında ki boşluğu dolduracak nitelikte ve ortopedik bir yastığın olmasında fayda var. Yüzüstü yatanlarda daha çok bu tarz boyun ağrısı, boyun fıtığı şikayetleri olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı yan yatış pozisyonunda uygun yastık seçimiyle uyumak daha sağlıklı" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uyurken seçilecek yastığa dikkat: Boyun fıtığı oluşabilir - Son Dakika

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