Uzm. Dr. Burak Uzel, soğukta burun akıntısının fizyolojik olabileceğini söyledi - Son Dakika
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Uzm. Dr. Burak Uzel, soğukta burun akıntısının fizyolojik olabileceğini söyledi

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Uzm. Dr. Burak Uzel, soğukta burun akıntısının fizyolojik olabileceğini söyledi
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Uzm. Dr. Burak Uzel, serinleyen havayla sıklaşan burun akıntısının her zaman nezle anlamına gelmediğini söyledi. Soğukta vücudun havayı ısıtıp nemlendirmesiyle oluşan fizyolojik akıntıya başka belirti eşlik etmiyorsa gereksiz ilaç kullanımından kaçınılması gerektiğini belirtti.

Havaların serinlemesiyle birlikte burun akıntısı şikayeti de daha sık görülmeye başlıyor. Ancak soğuk havada burnun akması, her zaman hastalık belirtisi olmayabiliyor. Uzm. Dr. Burak Uzel, soğuk havaya bağlı burun akıntısı ve nezlenin nasıl ayırt edilebileceği hakkında bilgi verdi.

Vücudun, solunan soğuk havayı akciğerlere ulaşmadan önce ısıtmak ve nemlendirmek için doğal bir savunma mekanizması geliştirdiğini söyleyen Medicana Ataköy Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Burak Uzel, "Bu süreçte ortaya çıkan burun akıntısı ise çoğu zaman fizyolojik ve geçici bir durum olarak karşımıza çıkabilir. Bu nedenle viral enfeksiyonlarla rutin burun akıntısını karıştırmamak gerekir" dedi.

Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte toplumda en sık karşılaşılan şikayetlerden birinin burun akıntısı olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Uzel, "Burun akıntısı, çoğu zaman yanlışlıkla viral bir enfeksiyon belirtisi olarak değerlendirilir. Oysa soğuk havada burunun akmasının arkasında vücudun akciğerleri korumaya yönelik geliştirdiği iki temel fizyolojik neden bulunur. Birincisi solunan havanın ısıtılıp nemlendirilmesi diğeri ise yoğuşma etkisidir. Akciğerlere giden havanın belirli bir sıcaklık ve nem seviyesinde olması gerekir. Soğuk havalarda dışarıdan alınan havanın vücut sıcaklığına ulaştırılabilmesi için burun içi mukozası çalışma kapasitesini artırır ve nemlendirmeyi yükseltir. Bu fizyolojik adaptasyon sonucunda burun içi sıvısı artarak akıntıya dönüşür. Soğuk havalarda evlerin veya araçların camlarında meydana gelen buğulanma ve su damlacığı oluşumu (yoğuşma), burun içinde de benzer şekilde gerçekleşir. Dışarıdaki soğuk hava ile vücut sıcaklığı arasındaki Isı farkı nedeniyle solunum yolunda su yoğuşması (kondansasyon) oluşur ve bu durum doğal bir sıvı akışına yol açar" şeklinde konuştu.

Fizyolojik tepki ile viral hastalığı birbirinden ayırın

Soğuk havalardaki doğal burun akıntısı ile viral bir hastalık olan soğuk algınlığının (nezle) sıkça karıştırıldığına dikkat çeken Uzm. Dr. Burak Uzel, "Soğuk havaya çıktığımızda burun akıntısı yaşanması, akciğerlerimize giden havayı ısıtma ve nemlendirme işlevinin doğal bir sonucudur. Bu tamamen sağlıklı bir koruma refleksidir. Ancak bu durum, virüslerin yol açtığı soğuk algınlığı (nezle) hastalığı ile karıştırılmamalıdır. Viral soğuk algınlığında sadece burun akıntısı değil; boğazda yanma, halsizlik, kırgınlık ve hafif ateş gibi sistemik belirtiler de tabloya eşlik eder. İki durum arasındaki farkı bilmek, gereksiz ilaç kullanımının önüne geçmek açısından kritik önem taşır" diye görüş verdi.

Soğuk havada burun akıntısı azaltılabilir

Soğuk havalarda ortaya çıkan fizyolojik burun akıntısının genellikle özel bir tedavi gerektirmediğini ifade eden Uzm. Dr. Uzel, alınabilecek basit önlemlerle şikayetin azaltılabileceğini söyledi. Uzm. Dr. Uzel, "Soğuk ve kuru havalarda burun içinin nem dengesinin korunması önemlidir. Yeterli sıvı tüketmek, ortam havasının aşırı kuru olmasını önlemek ve çok soğuk havalarda burun ile ağız bölgesini mümkün olduğunca korumak faydalı olabilir. Burun akıntısı yalnızca soğuk havaya maruz kalındığında ortaya çıkıyor ve başka bir belirti eşlik etmiyorsa çoğu zaman endişe edilmesi gereken bir durum değildir" dedi.

Gereksiz ilaç kullanımından kaçınılmalı

Burun akıntısının her zaman ilaç kullanmayı gerektirmediğine dikkat çeken Uzm. Dr. Uzel, "Her burun akıntısını enfeksiyon olarak değerlendirmek ve buna yönelik ilaç kullanmak doğru değildir. Özellikle antibiyotikler virüslere karşı etkili değildir. Bu nedenle belirtilerin nedenini doğru değerlendirmek ve gerekli olmadığında ilaç kullanımından kaçınmak gerekir. Ancak burun akıntısının günler içinde azalmak yerine devam etmesi, yüksek ateş, nefes darlığı, şiddetli boğaz ağrısı, belirgin halsizlik gibi yakınmaların ortaya çıkması halinde bir sağlık profesyoneline başvurulmalıdır. Çünkü her burun akıntısının nedeni aynı olmayabilir. Viral enfeksiyonların yanı sıra alerjik durumlar veya farklı üst solunum yolu hastalıkları da benzer şikayetlere neden olabilir" şeklinde konuştu.

Hemen "Nezle oldum" demeyin

Uzm. Dr. Uzel, özellikle mevsim geçişlerinde burun akıntısının sık görülmesinin kişilerin bunu otomatik olarak "nezle oldum" şeklinde yorumlamasına neden olabildiğini belirterek, "Burun akıntısının hangi şartlarda başladığı, ne kadar sürdüğü ve beraberinde başka hangi belirtilerin bulunduğu, nedenini anlamak açısından önemlidir. Soğuk havaya bağlı gelişen fizyolojik burun akıntısı ile enfeksiyon belirtilerini birbirinden ayırabilmek hem gereksiz endişenin hem de gereksiz ilaç kullanımının önüne geçebilir" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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