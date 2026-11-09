Uzm. Dr. Çetin, geçmeyen öksürüğün akciğer kanseri uyarısı olabileceğini belirtti - Son Dakika
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Uzm. Dr. Çetin, geçmeyen öksürüğün akciğer kanseri uyarısı olabileceğini belirtti

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Uzm. Dr. Çetin, geçmeyen öksürüğün akciğer kanseri uyarısı olabileceğini belirtti
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Uzm. Dr. Demet Çetin, akciğer kanserinin erken evrede belirgin şikayet vermeyebildiğini, uzun süren öksürük, nefes darlığı ve kanlı balgamın ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Çetin, sigara ve tütün ürünlerinin yanı sıra pasif içiciliğin de riski artırdığını vurguladı.

1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında açıklamalarda bulunan Medical Point Gaziantep Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Demet Çetin, akciğer kanserinde erken tanının önemine dikkat çekti. Hastalığın erken evrelerde belirgin şikayetlere neden olmayabileceğini belirten Çetin, uzun süre devam eden öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve kanlı balgam gibi belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Dr. Demet Çetin, "Akciğer kanseri, dünyada ve Türkiye'de önemli sağlık sorunları arasında yer alıyor. Hastalık, erken evrelerde belirgin şikayetlere neden olmayabildiği için bazı kişilerde tanı süreci gecikebiliyor. Özellikle sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanımı, akciğer kanserinin en önemli risk faktörleri arasında bulunuyor. Bunun yanı sıra pasif içicilik, hava kirliliği, radon gazı ve bazı mesleki maruziyetler de hastalık riskini artırabiliyor" dedi.

1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Medical Point Gaziantep Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Demet Çetin, akciğer kanserinde belirtilerin erken fark edilmesinin ve risk faktörlerinin bilinmesinin tanı sürecinde önemli rol oynadığını ifade etti.

"Geçmeyen öksürük önemli bir uyarı olabilir"

Belirtilerin farklı solunum yolu hastalıklarında da görülebileceğini belirten Uzm. Dr. Demet Çetin, şikayetlerin yalnızca belirtilere bakılarak değerlendirilmemesi ve gerekli durumlarda göğüs hastalıkları uzmanına başvurulması gerektiğine dikkat çekti.

Sigara kullanımı en önemli risk faktörlerinden

Dr. Demet Çetin, "Akciğer kanserinin gelişiminde birçok çevresel ve bireysel faktör etkili olabiliyor. Bunların başında sigara kullanımı geliyor. Sigaranın yanı sıra puro, nargile ve diğer tütün ürünleri de akciğer dokusuna zarar veriyor. Pasif içicilik de önemli risk faktörleri arasında yer alıyor. Bununla birlikte akciğer kanseri yalnızca sigara kullanan kişilerde görülmüyor. Hava kirliliği, radon gazına maruz kalma, asbest gibi bazı maddelerle mesleki temas ve aile öyküsü de risk değerlendirmesinde dikkate alınabiliyor. Bu nedenle sigara kullanmayan kişilerin de ortaya çıkan solunum sistemi şikayetlerini önemsemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Akciğer kanserinde tanı süreci nasıl ilerliyor"

Dr. Demet Çetin, "Akciğer kanserinden şüphelenilen durumlarda tanı süreci hastanın şikayetleri, sigara öyküsü, fizik muayenesi ve görüntülemelerin birlikte değerlendirilmesiyle başlıyor. Gerekli görüldüğünde akciğer tomografisi, PET/BT ve bronkoskopi gibi yöntemlerden yararlanılabiliyor. Kesin tanı için genellikle şüpheli dokudan örnek alınarak patolojik inceleme yapılması gerekiyor. Hastalığın türünün ve evresinin belirlenmesi, uygulanacak tedavinin planlanması açısından önem taşıyor. Tanı sonrasında hastalar, hastalığın özelliklerine göre ilgili uzmanlık branşlarının birlikte değerlendirmesiyle takip ediliyor" dedi.

"Yüksek riskli kişilerde tarama önem taşıyor"

Dr. Demet Çetin, "Akciğer kanserinin erken evrede belirlenebilmesi için özellikle yüksek risk grubundaki kişilerin tarama konusunda bilinçli olması gerekiyor. Uygun risk grubundaki kişilerde düşük doz bilgisayarlı tomografi ile tarama yapılması değerlendirilebiliyor. Tarama kararı kişinin yaşı, sigara kullanım süresi, günlük tüketimi ve genel sağlık durumu gibi kriterler göz önünde bulundurularak hekim tarafından veriliyor" şeklinde konuştu.

Akciğer grafisinin, akciğer kanseri taramasında düşük doz bilgisayarlı tomografinin yerine geçmediğini belirten Uzm. Dr. Demet Çetin, tarama yönteminin kişiye uygun şekilde belirlenmesinin önemini vurguladı.

Sigarayı bırakmak akciğer sağlığı için önemli bir adım

Dr. Demet Çetin, "Akciğer kanserinden korunmada en etkili adımlardan biri tütün ve tütün ürünlerinden uzak durmak. Sigaranın bırakılması, hastalık riskini zaman içerisinde azaltmaya katkı sağlıyor. Bunun yanında pasif içicilikten kaçınmak, zararlı mesleki maruziyetlere karşı koruyucu önlemler almak ve solunum sistemi şikayetlerini ertelememek de akciğer sağlığının korunmasında önem taşıyor" diye konuştu.

Uzm. Dr. Demet Çetin, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı'nın toplumda erken tanı bilincini artırmak açısından önemli bir fırsat olduğunu belirterek, özellikle risk grubundaki kişilerin kontrollerini ihmal etmemesi ve uzun süren solunum yolu şikayetlerinde uzman değerlendirmesine başvurması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: İHA
ÖksürükGüncelSağlıkSon Dakika

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