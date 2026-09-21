Uzm. Dr. Yücel, günlük yaşamı etkileyen unutkanlıkta Alzheimer'a dikkat çekti - Son Dakika
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Uzm. Dr. Yücel, günlük yaşamı etkileyen unutkanlıkta Alzheimer'a dikkat çekti

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Uzm. Dr. Yücel, günlük yaşamı etkileyen unutkanlıkta Alzheimer\'a dikkat çekti
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Uzm. Dr. Dilek Kasım Yücel, unutkanlığın tek başına Alzheimer olmadığını, sıklaşıp günlük yaşamı etkilemesi halinde erken belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Yücel, giderek artan unutkanlıklarda uzman değerlendirmesinin önem taşıdığını belirtti.

Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Dilek Kasım Yücel, unutkanlığın tek başına Alzheimer anlamına gelmediğini belirterek, "Unutkanlık sıklaşıyor, ilerliyor ve günlük yaşamı etkilemeye başlıyorsa Alzheimer'ın erken belirtileri açısından dikkatli olmak gerekiyor" dedi.

Eylül ayının "Dünya Alzheimer Ayı" olarak Alzheimer ve diğer demans türleri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla değerlendirildiğini belirten Yücel, özellikle yaşla birlikte ortaya çıkan unutkanlıkların ne zaman normal kabul edilebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Dilek Kasım Yücel, Alzheimer hastalığının erken belirtileri ve dikkat edilmesi gereken durumlar hakkında bilgi verdi. Günlük yaşamda bir eşyanın yerini unutmak, bir ismi kısa süreliğine hatırlayamamak veya bir randevuyu kaçırmanın herkesin yaşayabileceği durumlar olduğunu ifade eden Yücel, stres, uykusuzluk ve yoğunluğun da hafızayı geçici olarak etkileyebileceğini söyledi.

Normal yaşlanmada bazı bilgilerin hatırlanmasının zaman alabileceğini belirten Yücel, "Unutulan bir isim bir süre sonra hatırlanabilir veya yanlış yere konulan bir eşya düşünerek bulunabilir. Alzheimer'da ise özellikle yeni öğrenilen bilgilerin kısa sürede unutulması, aynı soruların tekrar tekrar sorulması ve günlük işlerin yapılmasında zorlanma daha belirgin hale gelir" diye konuştu.

Alzheimerın erken belirtileri

Alzheimer'ın erken döneminde görülebilecek belirtileri sıralayan Yücel, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda yaşanan olayları ve yeni bilgileri unutma, aynı soruları tekrar tekrar sorma, fatura ödeme ve yemek yapma gibi günlük işlerde zorlanma, tarihleri ve tanıdık yerleri karıştırma, kelime bulmakta güçlük çekme, eşyaları alışılmadık yerlere koyma, karar verme ve planlama konusunda zorlanma, sosyal çevreden uzaklaşma veya belirgin davranış değişiklikleri."

Bu belirtilerden birinin tek başına Alzheimer anlamına gelmediğini vurgulayan Yücel, asıl önemli olanın belirtilerin süreklilik göstermesi, ilerlemesi ve kişinin günlük yaşamını etkilemesi olduğunu belirtti.

"Uzman değerlendirmesi önemli"

Stres, uyku sorunları, depresyon, bazı vitamin eksiklikleri, tiroit hastalıkları ve kullanılan ilaçların da unutkanlığa neden olabileceğini belirten Yücel, giderek artan unutkanlıklarda uzman değerlendirmesinin önem taşıdığını söyledi. Yücel, "Unutkanlık günlük işleri aksatıyor, yakın geçmişte yaşananlar hatırlanamıyor veya aile bireyleri belirgin değişiklikler fark ediyorsa sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Erken değerlendirme, unutkanlığın nedeninin belirlenmesine ve uygun takip sürecinin başlatılmasına yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
SağlıkYaşamSon Dakika

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