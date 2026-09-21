Uzman Karagülle, lenfomada tarama yok, Türkiye'de yılda 7 bin 300 tanıya dikkat çekti - Son Dakika
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Uzman Karagülle, lenfomada tarama yok, Türkiye'de yılda 7 bin 300 tanıya dikkat çekti

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Uzman Karagülle, lenfomada tarama yok, Türkiye\'de yılda 7 bin 300 tanıya dikkat çekti
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Doç. Dr. Mustafa Karagülle, lenfomanın erken tanısının önemini vurgulayarak Türkiye'de yılda 7 bin 300 kişiye tanı konulduğunu ifade etti. Tarama yöntemi bulunmadığını belirten Karagülle, ağrısız şişlik, açıklanamayan ateş ve kilo kaybında hekime başvurulması gerektiğini söyledi.

Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Karagülle, lenfomada hastalığında erken tanının önemli olduğunu söyleyerek, " Türkiye'de her yıl yaklaşık 7 bin 300 kişiye lenfoma tanısı konuluyor. Lenf düğümleri, dalak, timus bezi, kemik iliği ve lenfatik damarlarda gibi bu lenfoid dokuların oluşan bu sistemde yer alan lenfositlerden köken alan, beyaz kan hücrelerinden gelişen kötü huylu hastalıklara biz lenfoma diyoruz" dedi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Karagülle, lenfoma hakkında farkındalık oluşturmak, hastalığın belirtilerine dikkat çekmek ve erken tanının önemi hakkında bilgi verdi. Karagülle, "Lenfomalar yalnızca yetişkinler için değil, aynı zamanda çocuk ve gençlerde de görülebilmektedir. Lenfomanın kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte bazı faktörlerin hastalık riskini artırdığı bilinmektedir. Hastalığa risk oluşturan etiyolojik faktörler içerisinde ileri yaşı sayabiliriz. Cinsiyet olarak erkek hasta gruplarında bu lenfomaların daha sık görüldüğünü söyleyebiliriz. Özellikle ailesinde lenfoma olan bireylerde lenfoma görülme riski daha yüksek. Bağışıklık sisteminin zayıflaması, çeşitli otoimmün hastalıklar, bazı enfeksiyonlar, bazı kimyasal maddelere maruziyet ve aşırı kilo da bu hastalığa yakalanmada risk faktörleri olarak sayılabilir" diye konuştu.

"Bu hastalığın bir tarama yöntemi yok maalesef"

Doç. Dr. Mustafa Karagülle, açıklamasının devamında, "Lenfomalar çoğunlukla karşımıza boyun bölgesinde ya da koltuk altında ya da kasıklarda ağrısız şişliklerle karşımıza gelir. Bunun yanı sıra özellikle açıklanamayan ve tedaviye rağmen düzelmeyen ateşler, gece atlet değiştirmek kadar uzayan gece terlemeleri ve son 6 ay içerisinde normal kilosundan yüzde 10'undan fazla açıklanamayan kilo kayıplarında mutlaka lenfomayı düşünmek lazım. Bunun dışında neler olabilir? Özellikle sürekli yorgunluk ve halsizlik, nefes darlığı, öksürük, karın şişkinliği ve rahatsızlık, sık enfeksiyon geçirme gibi durumlarda mutlaka hekiminize başvurmanız gerekir. Bu hastalığın bir tarama yöntemi yok maalesef. Bu hastalarda dolayısıyla tek tanı yöntemi kişilerin bu belirtileri bilip bunlar için fark ettiklerinde sağlık kuruluşlarına başvurması oldukça önemli" ifadelerine yer verdi.

"Kanserde erken teşhis hayat kurtarır"

Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Karagülle hastalıklı ilgili süreklilik gösteren bir şikayet varsa sağlık kuruluşuna bir an önce başvurulması gerektiğini söyleyerek, "Kanser tedavileri içerisine bakıldığı zaman lenfomalar diğer kanserlere göre erken dönemde yakalandığı zaman daha iyi tedavi yapılabilen, daha iyi sonuç alınabilen kanser türüdür. Tedavide kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi ve hedefe yönelik tedaviler halen kullanılabilmektedir. Uygun hastalara da kök hücre tedavisi uyguluyoruz. Fark ettiğiniz bulgular her zaman bir kansere işaret etmeyebilir; ancak değerlendirilmesi önemli. Lenfomanın erken tanı ve tedavisinin hastalığın türü ve evresine göre tedavi başarısını artırdığını unutmamalıyız. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Fark et, harekete geç, vücudunu dinle, şüpheli durumu ihmal etme" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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