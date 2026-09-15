Uzman uyardı, ağır okul çantası çocuklarda duruş bozukluğuna yol açabilir - Son Dakika
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Uzman uyardı, ağır okul çantası çocuklarda duruş bozukluğuna yol açabilir

Uzman uyardı, ağır okul çantası çocuklarda duruş bozukluğuna yol açabilir
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Sivas Medicana Hastanesi'nden Uzm. Dr. Serdar Yurtçu, ağır okul çantalarının tek omuzda taşınmasının boyun, omuz ve sırt ağrısı ile duruş bozukluklarına zemin hazırlayabileceğini belirtti. Yurtçu, çanta ağırlığının çocuğun vücut ağırlığının yaklaşık yüzde 10-15'ini aşmaması ve iki omuz askılı çanta tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Uzmanı, öğrencilerin kullandığı ağır okul çantaları önemli sorunlara yol açabileceğini belirtti.

Sivas Medicana Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hekimi Uzm. Dr. Serdar Yurtçu, çanta seçimi ve kullanımında yapılacak küçük hataların çocukların duruş gelişimini etkileyebileceğine dikkat çekerek velilere önemli uyarılarda bulundu.

Okulların açılmasıyla birlikte çocukların günlük yaşamında uzun saatler boyunca taşıdığı okul çantaları da yeniden gündeme geldi. Ders kitapları, defterler, beslenme çantası ve çeşitli kişisel eşyalarla ağırlaşan çantalar, özellikle gelişim çağındaki çocuklarda omurga ve kas-iskelet sistemi üzerinde ek yük oluşturabiliyor. Çocukların büyüme ve gelişme döneminde olduklarını hatırlatan Sivas Medicana Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hekimi Uzm. Dr. Serdar Yurtçu, "Çantanın yalnızca ağır olması değil, nasıl taşındığı da önem taşıyor" diyerek velilerin çanta seçimi ve kullanımına dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

Çantanın ağırlığı kadar vücuda nasıl dağıldığı da önemli

Çocukların okul çantalarını çoğu zaman tek omuzda taşıdığını veya çantayı sırtlarına uygun şekilde yerleştirmediğini belirten Uzm. Dr. Yurtçu, bu durumun vücudun yük dağılımını değiştirebileceğini ifade etti. Uzm. Dr. Yurtçu, "Ağır bir çantanın tek omuzda taşınması, çocuğun gövdesini yana doğru eğmesine veya öne doğru taşımasına neden olabilir. Çantanın uzun süre ve yanlış pozisyonda taşınması; boyun, omuz ve sırt bölgesinde ağrı, kas yorgunluğu ve duruş bozuklukları gibi şikayetlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir. Bu nedenle yalnızca çantanın ağırlığına değil, çocuğun çantayı taşıma şekline de dikkat edilmelidir. Genel olarak okul çantasının çocuğun vücut ağırlığının yaklaşık yüzde 10-15'ini aşmaması önerilir. Ancak çocuğun fiziksel gelişimi, taşıma süresi ve çantanın kullanım şekli de değerlendirilmelidir. Çocuğun çantayı taşırken öne doğru eğilmesi, omuzlarını belirgin şekilde aşağı çekmesi veya yürüyüşünün değişmesi, çantanın ağır geldiğinin önemli işaretleri olabilir" ifadelerini kullandı.

Veliler çanta seçiminde nelere dikkat etmeli

Uzm. Dr. Serdar Yurtçu, okul çantası seçiminde estetikten önce çocuğun sağlığının ve ergonominin dikkate alınması gerektiğini belirterek "İki omuz askısı bulunan çantalar tercih edilmeli. Çanta tek omuzda taşınmamalı. Omuz askıları geniş, yumuşak ve ayarlanabilir olmalı. Çanta, çocuğun sırtına mümkün olduğunca yakın durmalı ve bel hizasının belirgin şekilde altına sarkmamalı. Çantanın gereğinden büyük olması, çocuğun daha fazla eşya taşımasına neden olabileceğinden çocuğun yaşına ve vücut yapısına uygun boyutta çanta seçilmeli. Her gün kullanılmayan kitap, oyuncak ve diğer eşyalar çantadan çıkarılmalı. Ağır malzemeler mümkün olduğunca sırta yakın bölümlere yerleştirilmeli. Çantanın ağırlığı düzenli olarak kontrol edilmeli ve çocuğun çantayı taşırken duruşu gözlemlenmelidir" dedi.

Çocuğun ağrısını büyümenin doğal bir parçası olarak görmeyin

Çocukların boyun, omuz veya sırt ağrılarını her zaman büyüme sürecinin doğal bir parçası olarak değerlendirmemek gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Yurtçu, "Tekrarlayan veya giderek artan ağrı, uyuşma, güçsüzlük, belirgin duruş değişikliği ya da çantayı taşımakta zorlanma gibi durumlarda çocuğun hekim tarafından değerlendirilmesi önemlidir. Çocukluk döneminde kazanılan doğru duruş ve hareket alışkanlıkları, ilerleyen yaşlarda kas-iskelet sistemi sağlığı açısından önemli bir temel oluşturur. Bu nedenle okul çantasını yalnızca bir eğitim materyali olarak değil, çocuğun her gün taşıdığı fiziksel bir yük olarak değerlendirmek gerekir. Doğru çanta seçimi, doğru kullanım ve gereksiz ağırlıkların azaltılması, çocuklarımızın sağlıklı bir okul yaşamı sürdürmesine katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sağlık, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uzman uyardı, ağır okul çantası çocuklarda duruş bozukluğuna yol açabilir - Son Dakika

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