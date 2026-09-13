Uzman, yaşlıların ameliyattan korkmaması gerektiğini söyledi

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, nüfusun hızla yaşlandığını belirterek, yaşlı hastaların ameliyat edilmesinden korkulmaması gerektiğini ve cerrahi müdahalenin gerekli olduğu durumlarda hastaların ameliyat edilmesinin önem taşıdığını söyledi.

Şen, yaptığı açıklamada, nüfusun hızla yaşlandığını belirterek, "Doğurganlık oranı azaldı. İnsanlar, yaşlı hastalarını ameliyat ettirmekten korkuyorlar. Çünkü yaşlı insanın ameliyat masasından kalkamayacağına dair yanlış bir inanış var. Kendi yaptığımız ameliyatlardan örnek veriyorum; kalpte stent olsa dahi ameliyat öncesi kalp doktoruna gösterdiğinizde veya göğüs hastalıkları varsa, bunları uzmanına gösterdiğiniz zaman yaşlı hastaları ameliyat ettirmekten korkmayın. Hastanın sabah yatağından kalkma ihtimali veya yolda kalp krizi geçirip ölme ihtimali neyse ameliyat için tetkikler tam olduğu zaman ameliyat masasında kalma ihtimali aynıdır" dedi.

"Cerrahisini yaptırmazsanız böbrek ve karaciğer fonksiyonları bozulabilir"

Şen, 75-80 yaşındaki insanların kalçası kırıldığı zaman ameliyatı yapıldığını dile getirerek, "Çünkü bundan başka bir seçenek yoktu. O yüzden cerrahiden başka şans yoksa o hastayı cerrahiye almaktan korkmayın. Cerrahisini yaptırmazsanız yaşlı insanlardaki böbrek ve karaciğer fonksiyonları kullandığı ilaçlara bağlı olarak daha erken dönemde bozulabilir ve bu nedenle kaybedebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Tetkikleri yaptırdıktan sonra cerrahisini yaptırmaktan korkmayın"

Hastaya cerrahi şartsa mutlaka yapılması gerektiğini aktaran Orhan Şen, "Eğer yaptırmazsanız, hastalık bel ve boyun fıtığı, boyunda kireçlenme veya beyin tümöründen kaynaklanan bir şey ise ölüme sonuçlanabilir. O yüzden yaşlılarımızın kaliteli yaşlanması, yaşlılıklarında çile çekmemesi ya da ilaç kullanma ve yatalak kalmalarını engellemek için her türlü tetkikleri yaptırdıktan sonra cerrahisini yaptırmaktan korkmayın" şeklinde konuştu.