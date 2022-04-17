Uzmanı ailelere seslendi: "Otizm'de görülme sıklığı her geçen yıllarda artıyor" - Son Dakika
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Uzmanı ailelere seslendi: "Otizm'de görülme sıklığı her geçen yıllarda artıyor"

17.04.2022 14:29

Uzmanı ailelere seslendi: "Otizm'de görülme sıklığı her geçen yıllarda artıyor" Çağın en büyük sıkıntılarından 'Otizm'de görülme sıklığı her geçen yıllarda artıyor.

Uzmanı ailelere seslendi: "Otizm'de görülme sıklığı her geçen yıllarda artıyor"

KOCAELİ - Çağın en büyük sıkıntılarından 'Otizm'de görülme sıklığı her geçen yıllarda artıyor. Aileler ise çocuklarında ters giden konuları internette arayınca, özel eğitim desteğine geç kalıyor. Özel eğitim uzmanı Menekşe Dönendemir, otizmin belirtilerini tek tek sıralarken, ailelere seslendi.

Geçtiğimiz yıllarda 54 çocuktan birinde görülen otizm, 44 çocuktan birine kadar düştü. Sayı her geçen gün artarken, uzmanlar aileleri uyarıyor. Belirtileri tek tek sıralayan uzmanlar, gelişimde her hangi bir farklılık görüldüğünde çözümün internette aranmaması gerektiğini, her geçen dakikanın çocuğun gelişimini olumsuz etkilediğini ifade ediyor.

Bu belirtiler varsa dikkat

Otizmin, yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan nöro gelişimsel bir bozukluk olduğunu ifade eden Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nden özel eğitim uzmanı Menekşe Dönendemir, "Belirtileri; göz temasından kaçınma, ismine tepki vermeme, akranları ile iletişim kurmama, tek başına kalmayı sevme. Akranları ile oyun oynarken iletişime girmeyi tercih etmezler. Rutinden hoşlanırlar, değişikliklere tepki verirler. Kanat çırpma, sallanma, dönme, bazı çocuklarımızda koku tat hassasiyeti şeklinde karşımıza çıkıyor" dedi.

Bu yanlış çocukları çıkmaza sokuyor

Geçtiğimiz yıllarda 54 çocuktan birinde görüldüğünü, bu yıl ise 44 çocukta birinde karşılaştıklarını söyleyen Dönendemir, oran gittikçe düştüğünü de ifade etti. 0-1 yaş dönemlerinde bazı belirtilerin ortaya çıktığını belirten Menekşe Dönendemir, "Aileler beklemeyi tercih ediyor. Çocuklarında konuşma ortaya çıkmadığı 2 yaş sonrasında aileler bir uzmana gitmeyi tercih ediyorlar. Atladıkları bir nokta var. Erken müdahale çok önemli. Erken müdahale, yoğun özel eğitim desteği ile çocukların yaşıtlarına ulaşma şansı daha yüksek. Süre gecikirse, 2-3-4 yaş şekilde devam ederse, çocuğun yaşıtlarına ulaşma hızı biraz daha azalıyor. Ailelerin, çocuklarının gelişim alanlarının her hangi birinde farklılık gördüklerinde mutlaka uzmanla görüşmelerini tavsiye ediyoruz. Yoğun özel eğitim sürecini araştırmaları tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

"Çözümü internette arıyoruz, bu herkesin yaptığı bir yanlış"

Genellikle bir problemin internetten arandığını ifade eden Menekşe Dönendemir, "Çözümü orada arıyoruz. Bu herkesin yaptığı bir yanlış. 'Çocuğumda bir farklılık var, internete yazıyorum ve okuyorum' Bu noktada çözüme ulaşamıyoruz. Çok farklı neticeler çıkartıyor, bizi çok farklı yerlere yönlendiriyor. Bu noktada uzman desteği, görüşü çok önemli. Çocuğunuzun herhangi bir gelişim alanında farklılık gördüğünüz zaman uzman görüşü almanız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Uzmanı ailelere seslendi: Otizm'de görülme sıklığı her geçen yıllarda artıyor
Uzmanı ailelere seslendi: Otizm'de görülme sıklığı her geçen yıllarda artıyor
Uzmanı ailelere seslendi: Otizm'de görülme sıklığı her geçen yıllarda artıyor

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Otizm, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Uzmanı ailelere seslendi: 'Otizm'de görülme sıklığı her geçen yıllarda artıyor' - Son Dakika


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