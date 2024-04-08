Uzmanı uyardı: Bayramda şerbetli tatlılar yerine meyveli tatlılar seçin

Uzmanı uyardı: " Bayramda şerbetli tatlılar yerine meyveli tatlıları seçin"
SİVAS - Diyetisyen Cansu Arslan Ramazan Bayramı'nda şerbetli tatlılar yerine meyveli tatlıların tercih edilmesi gerektiğini söyledi.
Sivas Medicana Hastanesinde görevli Diyetisyen Cansu Arslan, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayramda tatlı tüketiminde dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.
"Bayram günlerini daha sağlıkla geçirmek için öncelik sütlü-meyveli tatlılar olmalı"
Tatlı tüketiminin arttığı bayram günlerini daha sağlıkla geçirmek için önceliğin sütlü-meyveli tatlılar olması gerektiğini belirten Arslan "Ramazan bayramında evlerimize börek, baklava hazırlıyor olmak da beslenme kültümüzün bir parçası. Tatlı tüketme konusunda önceliğimiz her zaman ev yapımı, az şekerli sütlü-meyveli tatlılar olmalı. Bu bilgiyi biliyoruz ancak uygulamak noktasında geri duruyoruz. Hala mevsimindeyiz, bayram için bal kabağı, ayva tatlısı yapılabilir. Misafirlerimize tavukgöğsü, sütlaç, kazandibi gibi sütlü tatlılar ikram edilebilir. Böylece sıcak havalarda tüketimi daha kolay, daha besleyici tatlı ikramlarında bulunmuş oluruz" dedi.
"Şerbetli tatlılar geç saatlerde tüketilmemeli"
Şerbetli tatlıların geç saatlerde tüketilmemesi gerektiğine vurgu yapan Arslan, "Her gün şerbetli tatlı tüketmek, geç saatlerde yemek, yanında asitli-şekerli içecekler tercih etmek, doğru bir beslenme davranışı değildir. Ani tansiyon, kan şekeri yükseltmesine sebep olabilir. Tatlı yanında şekersiz çay, kahve tercih edilmeli. Tatlıları, ev yapımı limonata, meyve suyu, sade maden suyu, süt ile tüketmek önceliğimiz olmalıdır. Böylece ramazan ayında gün boyu susuz kalan vücudumuzu doğru sıvılarla desteklemiş, sindirim sistemimize yardımcı olmuş oluruz. Bu süreçte mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirecek, sindirimi kolaylaştıracak adaçayı, zencefil, nane, kimyon ayini da tüketelim. Siyah gayda günlük 5 fincan, kahve de 2 fincan geçmeyelim. Yetişkinlerin en az 8 bardak su tüketmesi gerektiğini hiçbir içeceğin suyun yerini tutmadığını hatırlayalım" ifadelerini kullandı.
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Muğla Sağlık-Sen üyeleri, Ramazan Bayramı öncesinde 100 çocuğa bayramlık kıyafet yardımında bulundu. Sendika, toplumsal dayanışma ve paylaşma ilkesiyle hareket ederek, yardımseverlerin desteğiyle çocuklara bayramlık kıyafetler hediye etti. Bu projenin amacı, çocukların bayram sevincini ve mutluluğunu artırmaktır.
Sakarya'da engelli bireylere ve ailelerine, Ramazan Bayramı öncesinde ücretsiz saç tıraşı ve cilt bakımı hizmeti sunuldu. Sakarya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği (SAKENDER) işbirliğiyle iki yıl önce başlatılan 'Sevgi Makası' projesi devam ediyor. Projeye destek veren 4 kuaför, bayram öncesi engellileri ve ailelerini mutlu etmek için ücretsiz hizmet verdi.
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