Uzmanı uyardı: Bayramda şerbetli tatlılar yerine meyveli tatlılar seçin - Son Dakika
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Sağlık

Uzmanı uyardı: Bayramda şerbetli tatlılar yerine meyveli tatlılar seçin

Diyetisyen Cansu Arslan, Ramazan Bayramı'nda şerbetli tatlılar yerine meyveli tatlıların tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Tatlı tüketiminin arttığı bayram günlerinde sütlü-meyveli tatlıların öncelikli tercih olması gerektiğini belirten Arslan, şerbetli tatlıların geç saatlerde tüketilmemesi ve yanında asitli-şekerli içeceklerin tercih edilmemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, doğru sıvılarla vücudu desteklemek ve sindirim sistemine yardımcı olmak için limonata, meyve suyu, sade maden suyu ve süt ile tatlıların tüketilmesi önerildi.

08.04.2024 20:00  Güncelleme: 20:03
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Uzmanı uyardı: " Bayramda şerbetli tatlılar yerine meyveli tatlıları seçin"

SİVAS - Diyetisyen Cansu Arslan Ramazan Bayramı'nda şerbetli tatlılar yerine meyveli tatlıların tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Sivas Medicana Hastanesinde görevli Diyetisyen Cansu Arslan, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayramda tatlı tüketiminde dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.

"Bayram günlerini daha sağlıkla geçirmek için öncelik sütlü-meyveli tatlılar olmalı"

Tatlı tüketiminin arttığı bayram günlerini daha sağlıkla geçirmek için önceliğin sütlü-meyveli tatlılar olması gerektiğini belirten Arslan "Ramazan bayramında evlerimize börek, baklava hazırlıyor olmak da beslenme kültümüzün bir parçası. Tatlı tüketme konusunda önceliğimiz her zaman ev yapımı, az şekerli sütlü-meyveli tatlılar olmalı. Bu bilgiyi biliyoruz ancak uygulamak noktasında geri duruyoruz. Hala mevsimindeyiz, bayram için bal kabağı, ayva tatlısı yapılabilir. Misafirlerimize tavukgöğsü, sütlaç, kazandibi gibi sütlü tatlılar ikram edilebilir. Böylece sıcak havalarda tüketimi daha kolay, daha besleyici tatlı ikramlarında bulunmuş oluruz" dedi.

"Şerbetli tatlılar geç saatlerde tüketilmemeli"

Şerbetli tatlıların geç saatlerde tüketilmemesi gerektiğine vurgu yapan Arslan, "Her gün şerbetli tatlı tüketmek, geç saatlerde yemek, yanında asitli-şekerli içecekler tercih etmek, doğru bir beslenme davranışı değildir. Ani tansiyon, kan şekeri yükseltmesine sebep olabilir. Tatlı yanında şekersiz çay, kahve tercih edilmeli. Tatlıları, ev yapımı limonata, meyve suyu, sade maden suyu, süt ile tüketmek önceliğimiz olmalıdır. Böylece ramazan ayında gün boyu susuz kalan vücudumuzu doğru sıvılarla desteklemiş, sindirim sistemimize yardımcı olmuş oluruz. Bu süreçte mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirecek, sindirimi kolaylaştıracak adaçayı, zencefil, nane, kimyon ayini da tüketelim. Siyah gayda günlük 5 fincan, kahve de 2 fincan geçmeyelim. Yetişkinlerin en az 8 bardak su tüketmesi gerektiğini hiçbir içeceğin suyun yerini tutmadığını hatırlayalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Uzmanı uyardı: Bayramda şerbetli tatlılar yerine meyveli tatlılar seçin - Son Dakika

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