Uzmanı uyardı: 'İftarda çorbadan sonra ara verin' - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Uzmanı uyardı: 'İftarda çorbadan sonra ara verin'

Beslenme ve Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül, Ramazan ayında sindirim problemlerine dikkat çekerek, iftarda su ile orucun açılması ve hafif bir çorba içilmesi gerektiğini belirtti. Akgül, ağır yemeklerden kaçınılması, zeytinyağlı ve posa içeriği yüksek yiyeceklerin tercih edilmesi, yemeklerin iyi çiğnenmesi ve tatlıların yemekten sonra tüketilmesi gerektiğini söyledi.

22.03.2024 11:13  Güncelleme: 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzmanı uyardı: "İftarda çorbadan sonra ara verin"

Ramazan'da sindirim problemlerine dikkat

Beslenme ve Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül:

"Ramazan pidesini çok sıcak tüketmeyin"

ADANA - Beslenme ve Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül, oruç tutanların dikkat etmedikleri takdirde yaşayabilecekleri sindirim problemlerine değinerek, "İftarda su ile orucunuzu açın. Sonrasında ise hafif bir çorba içip yemeğe ara verebilirsiniz. Ramazan pidesini de çok fazla ve çok sıcak tüketmekten kaçının" dedi.

Sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve yeterli uyku, Ramazan ayında da büyük önem taşıyor. İftarda ağır yemek yemek ise birçok sindirim problemini beraberinde getiriyor. Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül, Ramazan ayında yaşanabilecek sağlık sorunlarının önüne geçebilmek için önemli bilgiler verdi.

"İftarda hafif bir çorba içerek biraz ara vermek lazım"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Diyetisyen Akgül, Ramazan ayında özellikle iyi çiğnenmeden tüketilen gıdaların sindirim problemleri oluşturabileceğini vurgulayarak, "Özellikle sindirim problemlerini önlemek adına su ile orucumuzu açıp sonrasında hafif bir çorba içerek yemeğe biraz ara vermek lazım. Çünkü uzun süre açlık sonrası boş mideye birden ve çok fazla gıdanın alınması sindirim problemlerine neden olabiliyor. Ana yemeğe geçmeden önce evin içinde biraz hareket etmek sindirim sorunlarına karşı iyi bir yöntem olabilir. Burada dikkat edeceğimiz en önemli noktalardan bir diğeri de iftar sofralarını sağlıklı yiyeceklerle oluşturmaya özen göstermektir" diye konuştu.

"Zeytinyağlılar sindirim problemlerini önlüyor"

Kızartma, kavurma gibi pişirme yöntemleri ile hazırlanan yemekler ve sakatat gibi çok ağır yiyeceklerin iftar sofrasında olmaması gerektiğini belirten Diyetisyen Akgül, bunların yerine fırında, ızgarada ya da haşlanarak pişirilen yiyecekleri posa içeriği yüksek olan salata ve zeytinyağlılarla zenginleştirerek tüketmenin sindirim problemlerini önlemek için çok faydalı olacağını söyledi.

"Gıdaları çok iyi çiğnemeliyiz"

Besinleri iyi çiğnemenin sindirim sistemini etkilediğinin altını çizen Diyetisyen Akgül, "İftar sofrasında yenilen yemekler mutlaka çok iyi çiğnenmeli. Ramazan pidesi iftar sofralarının vazgeçilmezi olsa da, hem sıcak hem da hızlı tüketildiğinde sindirim sorunlarına ve kan şekerinde ani değişikliklere neden olabiliyor. Bu nedenle iftar ve sahur öğünlerinde pideyi az tüketip, tam tahıllı buğday ekmeği ya da tam tahıllı makarna gibi alternatifleri tercih edebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Yemek sonrası tatlı sindirim problemine neden olabilir"

Beslenme ve Diyet Uzmanı Akgül, sindirim problemlerinin en büyük nedenlerinden birinin de yemekten hemen sonra tatlı ya da meyve yenmesi olduğuna değinerek şunları söyledi:

"Sağlıklı bir Ramazan geçirmek için dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da tatlı ve meyve gibi yiyeceklerin yemekten 1-2 saat sonrasında tüketilmesi. Yemeğin hemen ardından meyve ve tatlı yemek sindirim sorunlarına neden olabiliyor. Uzun süre açlık sonrası yemeklerin üzerine hemen meyve ve tatlı tüketilmesi midede hazımsızlığa neden olabilir. Ramazan ayında biraz daha posa içeriği yüksek meyveler tercih etmeliyiz. Meyve tatlıları, kompostolar ya da sütlü tatlılar gibi besin değeri yüksek gıdaların tüketilmesini tercih ediyoruz. Özellikle şerbetli ya da kızartılmış tatlılardan uzak durulmalı. Orucumuzu açarken çok aşırı sıcak ve baharatlı olmayan hafif çorbalardan faydalanılabilir. Uzun süren açlık sonrası hafif bir çorba, sindirim sorunu yaşamadan çok daha rahat bir şekilde orucumuzu açmamıza yardımcı olacaktır. Uzun süre sıvı alımı da olmadığı için çorbalar sıvı alımına da destek olacak en iyi yemeklerden biridir."

Kaynak: İHA

Gizem Akgül, İftar, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uzmanı uyardı: 'İftarda çorbadan sonra ara verin' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bayburtlu Sporcu, 3 Yıl Sonra Yapılan Operasyonla İyileşti
    12:41 Bayburtlu Sporcu, 3 Yıl Sonra Yapılan Operasyonla İyileşti

    Bayburtlu 39 yaşındaki Eser Ozulu, geçirdiği spor kazasından 3 yıl sonra sağ dizinde çoklu bağ kopması şüphesi ile yönlendirildiği Trabzon'daki hastanede yapılan operasyonla iyileşti. Ozulu, uzun süren tedavi sürecinden sonra teşhis konulamadığını ve şikayetlerinin artması üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne yönlendirildiğini belirtti. Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kerim Öner tarafından ameliyat edilen Ozulu, şu anda iyileşme sürecinde olduğunu ve büyük bir rahatlama yaşadığını ifade etti.

  • Samsun AFAD, Rize AFAD K9 ekiplerine kurtarma köpeği eğitimi verdi
    12:40 Samsun AFAD, Rize AFAD K9 ekiplerine kurtarma köpeği eğitimi verdi

    Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama ve Kurtarma Birliği, Rize AFAD Müdürlüğü K9 ekiplerine kurtarma köpeği eğitimi verdi. AFAD yerleşkesinde 4 personelin katıldığı 45 günlük eğitimde, enkaz ve olay yerlerinde canlı bulunmasına yönelik eğitim başarıyla tamamlandı. AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Hayati Kaya, eğitimi tamamlayan ekibi kutladı.

  • Kastamonu'da Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Çift Hayatını Kaybetti
    12:39 Kastamonu'da Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Çift Hayatını Kaybetti

    Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan Mustafa ve Ayşe Topuz çifti, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Çiftin kızı, hareketsiz bir şekilde yattıklarını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, Tosya Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

  • Alaşehirli öğrencilere göz taraması
    12:12 Alaşehirli öğrencilere göz taraması

    Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından anasınıfı ve 1. sınıf öğrencilerine yönelik göz taraması yapıldı. Göz taramasıyla göz rahatsızlığı tespit edilen çocuklar ilgili kuruma yönlendirilerek erken teşhis ve tedavi imkanı yakalayabilecek. Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin, anasınıfında ve 1. sınıfta okuyan toplamda yaklaşık 3 bin 500 öğrenciyi göz taramasından geçirmesi planlanıyor.

  • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Down Sendromu Farkındalık Etkinliği Gerçekleştirildi
    11:52 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Down Sendromu Farkındalık Etkinliği Gerçekleştirildi

    Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, down sendromlu bireyler ve ailelerinin katılımıyla farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinliğe üniversite yöneticileri, sağlık çalışanları ve down sendromlu çocuklar ile aileleri katıldı. Konuşmalarda down sendromlu bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekilerek, toplumsal farkındalığın artırılması gerektiği vurgulandı.

  • İzmir'de Cilt Kanseri Teşhisi Konulan Hasta Ameliyatla Sağlığına Kavuştu
    11:36 İzmir'de Cilt Kanseri Teşhisi Konulan Hasta Ameliyatla Sağlığına Kavuştu

    İzmir'de yaşayan bir hasta, yüzündeki lekeler nedeniyle doktora başvurduktan sonra cilt kanseri teşhisi konuldu. Yapılan ameliyat ve tedavilerle sağlığına kavuşan hasta, erken teşhisin önemini vurgulayarak, herhangi bir lezyonun ayrıntılı olarak incelenmesi gerektiğini belirtti. Doktorlar da melanom gibi tehlikeli cilt kanseri türlerinin erken tanı ile tedavi edilebileceğini ve bu nedenle ben ve lekelerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

  • Elazığ İl Müftü Yardımcısı Özer Cömert, Türk Kızılayına Kan Bağışı İle Ödüllendirildi
    11:31 Elazığ İl Müftü Yardımcısı Özer Cömert, Türk Kızılayına Kan Bağışı İle Ödüllendirildi

    Elazığ İl Müftü Yardımcısı Özer Cömert, Türk Kızılayına 23 ünite kan bağışı dolayısıyla bronz madalya ve berat ile ödüllendirildi. Cömert, herkesi Kızılayın başlattığı kan bağışı kampanyasına destek vermeye davet ettiğini söyledi.

  • Afyonkarahisar'da 17 anne ve anne adayına 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Uyuma' projesi hakkında bilgilendirme yapıldı
    11:29 Afyonkarahisar'da 17 anne ve anne adayına 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Uyuma' projesi hakkında bilgilendirme yapıldı

    Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Büro Amirliği görevlileri tarafından 17 anne ve anne adayına 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Uyuma' projesi hakkında bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu. Bu faaliyetlerle uyuşturucu madde kullanımının önüne geçme, farkındalık oluşturma ve vatandaşların desteğini sağlama amaçlanmaktadır.

  • Dünya Su Günü: Temiz Suya Erişim Çalışmalarının Önemi
    11:27 Dünya Su Günü: Temiz Suya Erişim Çalışmalarının Önemi

    22 Mart Dünya Su Günü, suyun korunmasını ve önemini vurgulamak amacıyla kutlanmaktadır. Bu yılın teması 'Barış İçin Sudan Faydalanmak' olarak belirlenmiştir. Birleşmiş Milletler raporlarına göre, dünya genelinde milyarlarca insan temiz suya erişimde sıkıntı yaşamaktadır. Yeryüzü Doktorları ise temiz suya erişimin önemine dikkat çekmektedir. Dernek, 13 ülkede açtığı su kuyularıyla 421 bin kişiye temiz su sağlamıştır. Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı, temiz suya erişimin sağlık için hayati önem taşıdığını ve su kaynaklarının korunması gerektiğini vurgulamıştır.

  • Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde Van Kedisi Popülasyonu Artıyor
    11:25 Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde Van Kedisi Popülasyonu Artıyor

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde yürütülen koruma ve ıslah çalışmaları sayesinde Van kedisinin orijinal formuna yakın hayvan sayısı artıyor. Farklı göz renklerinin yanı sıra cana yakınlığı, kabarık kuyruğu ve beyaz tüyleri gibi kendine has özellikleri bulunan Van kedisinin neslinin korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Van YYÜ Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin Kedi Villası'nda koruma altında tutulan kedilerden damızlık olarak belirlenen 30 kedi, özel odalarda özenle bakılıyor. Beslenmeleri dikkatle takip edilen, aşıları yapılan kedilerden geçen yıla göre daha fazla yavru elde edilerek Van kedisinin orijinal formuna yakın hayvan sayısının artırılması hedefleniyor.


11:22 Ankara beyaza büründü, 13 il için kar ve sağanak uyarısı var Ankara beyaza büründü, 13 il için kar ve sağanak uyarısı var
11:15 Yeni Anayasa Başkanı Kadir Özkaya’yı Can Atalay ve Demirtaş ile ilgili 2 kritik dosya bekliyor Yeni Anayasa Başkanı Kadir Özkaya'yı Can Atalay ve Demirtaş ile ilgili 2 kritik dosya bekliyor
10:15 Karabük Üniversitesi’nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor Vahim iddialar art arda geldi Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Vahim iddialar art arda geldi
10:01 Adana’da üniversite öğrencisi otobüste tacize uğradı, şüpheli tutuklandı Adana'da üniversite öğrencisi otobüste tacize uğradı, şüpheli tutuklandı
06:37 İsrail İHA’larıyla bombalanan 4 Filistinli feci şekilde can verdi İsrail İHA'larıyla bombalanan 4 Filistinli feci şekilde can verdi
12:23 Heyecan dorukta Türkiye’nin EURO 2024 gruplarındaki son rakibi belli oluyor Heyecan dorukta! Türkiye'nin EURO 2024 gruplarındaki son rakibi belli oluyor
12:15 Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin Osman’ı Emir Berke Zincidi’nin Son Hali Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin Son Hali
12:02 Fenerbahçe’nin ’’Süper Kupa ertelensin’’ talebini Galatasaray reddetti Fenerbahçe'nin ''Süper Kupa ertelensin'' talebini Galatasaray reddetti
11:57 Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler
11:38 Çiller, Can Yücel’den kendisine şiir yazmasını mı istedi Açıklama geldi Çiller, Can Yücel'den kendisine şiir yazmasını mı istedi? Açıklama geldi
11:21 Olay giderek büyüyor Trabzonspor’un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe’ye demediğini bırakmadı Olay giderek büyüyor! Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'ye demediğini bırakmadı
11:20 Kaçak madende yakılan Afgan madenciyle ilgili kan donduran ayrıntı Kaçak madende yakılan Afgan madenciyle ilgili kan donduran ayrıntı
11:09 Gümüşhane’de halı sahada kalp krizi geçiren İbrahim Sağırkaya hayatını kaybetti Gümüşhane'de halı sahada kalp krizi geçiren İbrahim Sağırkaya hayatını kaybetti
11:03 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 12:47:01. #1.12#
SON DAKİKA: Uzmanı uyardı: 'İftarda çorbadan sonra ara verin' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement