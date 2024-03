Uzmanı uyardı: 'İftarda çorbadan sonra ara verin'

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Down Sendromu Farkındalık Etkinliği Gerçekleştirildi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, down sendromlu bireyler ve ailelerinin katılımıyla farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinliğe üniversite yöneticileri, sağlık çalışanları ve down sendromlu çocuklar ile aileleri katıldı. Konuşmalarda down sendromlu bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekilerek, toplumsal farkındalığın artırılması gerektiği vurgulandı.