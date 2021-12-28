Uzmanı uyardı, karla kaplı alanda güneş gözlüğü takılmalı - Son Dakika

Uzmanı uyardı, karla kaplı alanda güneş gözlüğü takılmalı

Göz Hastalıkları Opr. Dr. Gülçin Ergeldi: "Kardan ve buzdan yansıyan güneş ışınları kar körlüğü yapabilir"

DÜZCE - Bembeyaz görüntüsüyle kendine hayran bırakan kar, kimi zamanda göz sağlığını kötü etkileyebiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Gülçin Ergeldi, artış yaşayan 'kar körlüğü' vakası hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde etkili olan kar yağışı, bu hafta yerini güneşli havaya bıraktı. Güneşten gelen ultraviyole ışınları da karlı ve buzlu zeminlerden yansıdığında direkt gözlere ulaşıyor. Bu da kişilerde 'kar körlüğünü' tetikliyor.

Düzce Akçakoca Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Gülçin Ergeldi, vatandaşlara uyarılarda bulunarak, karla kaplı alanlarda veya buzlanmanın olduğu yerlerde güneş gözlüğü takılması gerektiğini dile getirdi.

"Gözlük kullanın"

Özellikle karla kaplı alanlar ve buzlanmanın olduğu yerlerde güneş yansıması ile birlikte ultraviyole ışınlarının gözü etkilediğini ve bu şekilde kar körlüğü hastalığına sebep olduğunu söyleyen Gülçin Ergeldi, "Güneşten gelen ultraviyole ışınların, kardan ve buzdan yansıması sonucunda göze gelmesiyle kar körlüğü dediğimiz bir rahatsızlık oluşuyor. Bunun sonucunda yaklaşık 6-8 saat görmede bulanıklık, gözde batma, yanma, yabancı cisim hissi, sulanma ve göz kapaklarında kasılma şikayetleri oluyor. Bu şikayetler genellikle birkaç hafta sürebiliyor. Böyle bir durum olduğu zaman ilk yapmak gereken şey soğuk uygulamak, gözleri bol su ile yıkamak ve suni göz yaşı tedavisi uygulamak. Eğer bu şikayetler devam ederse bir göz hastalıkları uzmanına başvurmak iyi olur. Bu ultraviyole ışınlardan korunmak için ultraviyole filtreli bir güneş gözlüğü veya kayak ortamında ise bir kayak gözlüğü kullanmak bu hastalıktan korunmakta faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.