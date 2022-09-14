Uzmanı uyardı: Okulların açılmasıyla çocuklardaki bulaşıcı hastalık riski artıyor - Son Dakika
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Uzmanı uyardı: Okulların açılmasıyla çocuklardaki bulaşıcı hastalık riski artıyor

14.09.2022 15:11
Uzmanı uyardı: Okulların açılmasıyla çocuklardaki bulaşıcı hastalık riski artıyor

Okulların açılmasıyla çocukların farklı hastalıklarla karşılaşma tehlikesinin arttığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, "Bazı bulaşıcı hastalıklar çok sinsi seyirlidir, çocuğun kendisi hasta olmasa dahi taşıdığı hastalığı diğer öğrencilere bulaştırabilir" dedi.

Okulların açılmasıyla çocukların farklı hastalıklarla karşılaşma tehlikesinin arttığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, "Bazı bulaşıcı hastalıklar çok sinsi seyirlidir, çocuğun kendisi hasta olmasa dahi taşıdığı hastalığı diğer öğrencilere bulaştırabilir" dedi.

Okulların açıldığı dönemde havaların serinlediğini ve çocukların yeni mevsime adaptasyonunun güçleştiğini ifade eden Medicana International Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, "Çocukların okulda koşup oynamaları sırasında, terleme ve üşümeleri, sınıfların yeterince havalandırılmaması, sınıf içinde, tozların, mikropların çoğalmasına yol açabilir. Özellikle, astım, böbrek ve kalp hastalıkları, anemi, gibi kronik hastalığı olan çocuklar bu anlamda sıkıntı yaşayabilir" ifadelerini kullandı.

KİŞİSEL HİJYENE DİKKAT

Çocuklara ve ebeveynlere uyarılarda bulunan Dr. Yeşim Çınar Yakar, kişisel hijyenin önemine dikkat çekerek, okulların açılmasıyla birlikte bazı bulaşıcı hastalıkların sinsi seyirli olmasından dolayı öğrencilerin birbirlerine çok fazla hastalık bulaştırmasının normal olduğunu ve her gün bir arada yaşayan çocuklarda hastalıkların görülme oranının arttığına dikkat çekti

"EL TEMİZLİĞİNE DİKKAT EDİLMELİ"

Çocuklarda, tuvalet ve el temizliğine dikkat edilmediği taktirde parazit oluşumu olabileceğinin altını çizen Yakar, "Açıkta uygun olmayan gıdaların satışı da bağırsak solucanlarının bulaşmasına neden olur. Bağırsak solucanı olan çocuklarda burun kaşıntısı, ağızdan yastığa su akması, makatta kaşıntı, zaman zaman karın ağrısı, kilo alamama, iştahsızlık gibi belirtiler görülür. Tespit edilirse tedavisi mümkündür. Korunmada tuvaletten sonra sabunla el yıkanması, açıkta satılan gıdaların yenilmemesi, sebze ve meyvelerin çok iyi yıkanması önemlidir" dedi.

KAPALI ALANLAR HAVALANDIRILMALI

"Sonbahar- kış mevsiminde daha çok grip ile karşılaşıyoruz. Grip solunum yoluyla bulaşan öksürük, ateş, halsizlik, nezle ile seyreden bir hastalıktır" diyen Uzm. Dr. Yakar, hastalığı önleme yollarına dair şu bilgileri verdi:

"Hastalık hasta olan çocukların okula gönderilmemesi, kapalı alanların havalandırılması ile önlenebilir. Grip aşısı ise 6 aylıktan itibaren doktor önerisiyle   yapılabilir. Çocuklar, okula başlamadan önce genel bir muayeneden geçirilmeli. Belirli aralıklarla taramalar yapılmalı. Özellikle görme, işitme, bulaşıcı hastalıklar gibi sağlık sorunları için çok faydalı olur. Çocuklara doğru duruş ve oturuş, biçimleri öğretilmeli ve çocuklar kendi ilgi alanındaki egzersizlere yönlendirilmelidir."


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Kaynak: DHA

Samsun, Çınar, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uzmanı uyardı: Okulların açılmasıyla çocuklardaki bulaşıcı hastalık riski artıyor - Son Dakika

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