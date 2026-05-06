Uzmanı uyardı: Sağlıkta dijitalleşmeyen kurumlar geri kalacak

06.05.2026 11:44
Sağlık sektöründe dijital dönüşüm zorunlu hale geldi. Mobil teknolojiler ve entegre hastane sistemleri önem kazanıyor. Kendine İyi Bak uygulaması, hastaların süreçlerini kolaylaştırıyor. Çağlar Çakar'ın liderliğinde geliştirilen sağlık teknolojileri altyapısı, 100'den fazla hastaneyi tek sistemde birleştiriyor.

Sağlık sektöründe dijital dönüşüm artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldi. Özellikle hasta deneyimi, operasyonel verimlilik ve sağlık hizmetlerine erişim açısından teknolojik altyapı yatırımı yapmayan kurumların rekabette geri kalacağına dikkat çekiliyor. Sağlık teknolojileri alanında uzun yıllardır çalışan uzman isimler, geleceğin hastanelerinin yalnızca fiziki değil, aynı zamanda güçlü bir dijital ekosistem üzerine inşa edileceğini vurguluyor. Kendine İyi Bak Teknoloji CTO’su Çağlar Çakar, sağlık sektöründe yaşanan dönüşümün merkezinde mobil teknolojiler ve entegre hastane sistemlerinin bulunduğunu belirterek, dijitalleşmenin hasta memnuniyetinden kurum içi işleyişe kadar her alanı doğrudan etkilediğini söyledi.

Çakar, bugün sağlık kurumlarının yalnızca randevu yönetimi değil; rapor takibi, ödeme sistemleri, uzaktan erişim ve kişiselleştirilmiş sağlık verisi yönetimi gibi süreçleri de tek bir platform üzerinden sunmak zorunda olduğuna dikkat çekti. Bu dönüşümün bir örneği olan Kendine İyi Bak uygulaması, kullanıcıların tek bir mobil platform üzerinden anlaşmalı hastanelerde randevu oluşturmasına, raporlarını takip etmesine ve sağlık verilerine hızlı erişim sağlamasına imkan tanıyor.

Dijitalleşme, bankosuz hastanecilik yaklaşımını getirdi

Uygulama aynı zamanda “bankosuz hastanecilik” yaklaşımıyla hastaların sıra beklemeden süreçlerini yönetmesini kolaylaştırıyor. Platformun 100 binden fazla indirmeye ulaşması ve birçok büyük sağlık grubuyla entegre çalışması, dijital sağlık çözümlerine olan talebin ne kadar hızlı büyüdüğünü gösteriyor.

Çağlar Çakar’ın liderliğinde geliştirilen sağlık teknolojileri altyapısı, 100’den fazla hastaneyi tek sistem üzerinde buluşturarak dikkat çekiyor. Daha önce de, VideoKlinik’in kurucu ortaklarından biri olarak sağlık teknolojileri alanında önemli projelere imza atmıştı. Şimdi de, Kendine İyi Bak Teknoloji bünyesinde yeni nesil bir uygulama geliştirmeyi başardı.

Uygulamanın altyapısının, ASM Hospital mobil uygulamasında da kullanılmış olması, çözümün uluslararası standartlarda ölçeklenebilir olduğunun önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Hastane iş akışlarında dijital devrim

Çakar’ın sağlık teknolojileri alanındaki geçmişi yalnızca bugünkü projelerle sınırlı değil. Daha önce kurduğu Dijital Garaj yazılım şirketiyle 2015-2019 yılları arasında Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi’nin iş akışlarının dijitalleşmesinde kritik rol oynadı.

Hemşireler, doktorlar, depo çalışanları ve farklı operasyon birimleri için geliştirilen mobil uygulamalar sayesinde hastane içi süreçlerin hızlandığı, insan hatasının azaldığı ve verimliliğin arttığı belirtiliyor.

Bu başarıların ardından Dijital Garaj Teknoloji ile VideoKlinik’in 2020 yılında hastane yönetim sistemleri şirketi Pusula HIMS tarafından satın alınması, sağlık yazılımları alanındaki bu vizyonun sektörde karşılık bulduğunu ortaya koydu.

Çakar: “Sağlığın geleceği mobil teknolojide”

Aynı zamanda “SwiftUI & Modifiers 2025” kitabının yazarı olan Çağlar Çakar, mobil sağlık uygulamalarında kullanıcı deneyiminin artık en az medikal hizmet kadar kritik olduğunu ifade ediyor. Çakar’a göre, yapay zeka destekli veri analizi, kişiselleştirilmiş sağlık takibi ve çoklu hastane entegrasyonları önümüzdeki dönemin en belirleyici başlıkları olacak.

“Sağlıkta dijitalleşmeyen kurumlar yalnızca teknoloji yarışında değil, hasta memnuniyeti ve operasyonel sürdürülebilirlik açısından da geri kalacak” değerlendirmesinde bulunan Çakar, gelecekte tüm sağlık hizmetlerinin tek ekran üzerinden yönetileceği bir döneme girildiğini söyledi.

