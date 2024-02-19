Uzmanından göz kuruluğu uyarısı
MANİSA - Manisa Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları hekimi Op. Dr. Okan Taşkın göz kuruluğuna dair açıklamalarda bulundu. Taşkın, "Gözlerde yanma, kuruluk hissi, yabancı cisim hissi gibi şikayetler varsa mutlaka bir göz muayenesi olunmalıdır." dedi.
Göz kuruluğunun, göz yaşının yetersizliği durumu olduğuna dikkat çeken Manisa Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları hekimi Op. Dr. Okan Taşkın, "Gözyaşının yetersizliği durumunda gözlerde yanma, ağrı, yabancı cisim hissi, batma, kızarıklık gibi şikayetler oluşmaktadır. İlerleyen yaşlarda daha sık görülen göz kuruluğu, bulunduğunuz yerde klima varsa ya da sigara içilmiş bir ortamda daha fazla görülmektedir. Göz kuruluğu bazen ağız kuruluğu ile birlikte olabiliyor bu duruma 'Sjögren Sendromu' denilmektedir. Bu şekilde ağız kuruluğu ve göz kuruluğu bir arada olduğunda Romatolojik hastalıklar açısından araştırma yapmak gereklidir." dedi.
"Basit bir göz muayenesi ile tanı konulabilir"
Göz kuruluğunda, basit bir göz muayenesi ve biyomikroskoskop ile bu tanıyı koyabiliyoruz. Tedavisinde ise şikayetine yönelik olarak öncelikli olarak suni gözyaşı damlası kullanmakta bazen mevcut gözyaşını koruyabilmek için gözyaşını boşaltan kanallara tıkaç koyulabilmektedir. En son olarak da gözyaşı bezlerindeki salgıyı artıran ve iltihabı azaltan ilaçlar son seçenek olarak kullanılabilmektedir. Göz kuruluğunu önlemek için, ekrana bakma süresini azaltmak önemli ayrıca odalarda nemlendirici cihazlar kullanılabilir. Gözlerde yanma, kuruluk hissi, yabancı cisim hissi gibi şikayetler varsa mutlaka bir göz muayenesi olunmalıdır." diye konuştu.
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