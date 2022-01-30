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Uzmanından kırık uyarısı: "El ve ayak bilekleri kırıkları ciddi sakatlıklara neden olabilir" - Son Dakika

Uzmanından kırık uyarısı: "El ve ayak bilekleri kırıkları ciddi sakatlıklara neden olabilir"

30.01.2022 12:53

Uzmanından kırık uyarısı: "El ve ayak bilekleri kırıkları ciddi sakatlıklara neden olabilir" Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşan kaygan zeminlerin gerek araç trafiğinde gerek yaya trafiğinde bir takım olumsuzluklara neden olabildiğine dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr.

Uzmanından kırık uyarısı: "El ve ayak bilekleri kırıkları ciddi sakatlıklara neden olabilir"

ELAZIĞ - Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşan kaygan zeminlerin gerek araç trafiğinde gerek yaya trafiğinde bir takım olumsuzluklara neden olabildiğine dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ömer Cihan Batur, "El ve ayak bileği kırıkları ciddi kırıklarda sakatlıklara neden olacak sorunlar doğurabilmektedir" dedi.

Medical Park Elazığ Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ömer Cihan Batur, özellikle kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle düşüp yaralanmalara karşı vatandaşların gerek giydiklerine özen göstermeleri, gerekse kırık çıkıkçı yerine sağlık kuruluşlarına başvurmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kış mevsiminin getirdiği güzelliklerin yanında birtakım zorlukları da beraberinde getirdiğini vurgulayan Op. Dr. Batur, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşan kaygan zeminler gerek araç trafiğinde gerek yaya trafiğinde bir takım olumsuzluklara neden olmaktadır. Yoğun kar yağışı dönemlerinde mümkün olduğunca aracımızla trafiğe çıkmamamız, bunun yerine toplu taşımayı kullanmamız gerekmektedir. Yaya trafiğinde ise özellikle yaşlı hastalarımızda görülen osteoporoz dediğimiz kemik erimesi, düşmeler sonucunda birtakım olumsuzluklara neden olmaktadır. Özellikle kalça kırıkları ameliyata neden olabilecek ciddi problemleri beraberinde getirmektedir" diye konuştu.

"Kendi başınıza tedavi uygulamayın"

Kış mevsimine uygun ayakkabıların seçilmesinin hayati önem taşıdığını belirten Op. Dr. Batur, "Yaşlılarda görülen kalça kırıklıkları ameliyata neden olabilecek ciddi yaralanmalar olup ileride sakatlıklara neden olabilecek problemler oluştururlar. El bileği ve ayak bilekleri kırıkları genellikle basit seyreklikle birlikte ciddi kırıklarda sakatlılara neden olacak sorunlar doğurabilmektedir. Burada vatandaşımıza düşen önemli görev mümkün olduğunca dışarı çıkmamak, dışarı çıkıldığı zaman da mevsime uygun giyinmektir. Bunda da en önemli kriter ayakkabılardır. Tabi ki özellikle kış mevsimine uygun kauçuk nitelikte ayakkabılar kullanılması gerekmektedir. Yürürken de belli bir düzene göre yürümek gerekir. Küçük adımlarla dikkatli bir şekilde yürüyüş bu gibi sakatlıkların önlenmesinde ciddi faydalar sağlanmaktadır. Düşme sonrası hasta kendini değerlendirmeli, ağrı olduğu durumlarda bana bir şey olmaz demeyip en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Basit gibi görünen sorunlar ileride ciddi problemlere neden olabileceğinden en azından bir hastaneye başvurup kırık çıkık durumların olup olmadığını saptamak lazımdır. İlk başta küçük kırıklar çatlaklar ağrılı olup yürümeyi engellemese bile daha sonra bunların büyüyüp ciddi problemler oluşturabileceği bilinmektedir. Bu yüzden kendi başımıza tedaviyi uygulamayıp yakın bir sağlık kuruluşuna başvurmamız gerekmektedir" şeklinde konuştu.

"Alternatif tedavi yöntemleri daha ciddi sorunlara neden olabilir"

Kırık çıkıkçılar yerine sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiği konusunda da vatandaşları uyaran Op. Dr. Batur, "Kalça kırıkları ilk başta küçük belirtilerle seyredip üzerine yük verildiği takdirde daha büyük kırıklıklara, ileride sakatlığa da neden olabilmektedir. Birkaç gün istirahat edeyim geçer denilirse, özellikle alt ekstrem kırıklarında emboli dediğimiz pıhtı atıp daha ciddi kalp ve akciğer problemlere neden olabilir. Hatta ölüme kadar götürecek ciddi sorunlar doğurabilir. El bileğinde de şişlikler daha sonra geçer. Buz koyayım ya da alternatif metotlar deneyeyim diye düşünmek daha ciddi sorunlara neden olabilir. Tabi burada dikkat çekmemiz gereken hususlardan biri halk arasında çıkıkçılar adı verilen işin erbabı olmayan kişilere gitmemektedir. Böyle sahtekarlara gidilmesi halinde el bileğindeki ufak sorunda bile, daha ciddi sorunlara neden olan kompartıman sendromu gibi dolaşımın bozulması durumu ortaya çıkabilir. Burada ikinci dikkat edilmesi gereken husus da çocuklardır. Çocuklar özellikle kar yağışında dışarıda oyun oynuyorlar. Çocuklarda da ciddi dirsek kırıklıkları, el bileği kırıklıkları ön kol kırıklıklarına neden olabiliyor. Bunlarda düzgün redükte edilmediği takdirde ileride sakatlık, eğri kaynama gibi sorunları yaşamalarına neden olabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Uzmanından kırık uyarısı: El ve ayak bilekleri kırıkları ciddi sakatlıklara neden olabilir
Uzmanından kırık uyarısı: El ve ayak bilekleri kırıkları ciddi sakatlıklara neden olabilir
Uzmanından kırık uyarısı: El ve ayak bilekleri kırıkları ciddi sakatlıklara neden olabilir

YORUMLAR
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Ömer Cihan, Tragger, Elazığ, kar, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Uzmanından kırık uyarısı: 'El ve ayak bilekleri kırıkları ciddi sakatlıklara neden olabilir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uzmanından kırık uyarısı: "El ve ayak bilekleri kırıkları ciddi sakatlıklara neden olabilir" - Son Dakika
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