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Uzmanından sömestr tatilinde uyku düzeniyle ilgili uyarı - Son Dakika
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Uzmanından sömestr tatilinde uyku düzeniyle ilgili uyarı

Sömestr tatilinde çocukların uyku düzenini koruması önem taşıyor. Tatilin kısa olması sebebiyle uyku düzenini bozmadan devam ettirmek gerekiyor.

Uzmanından sömestr tatilinde uyku düzeniyle ilgili uyarı
20.01.2024 - 20:43,  Güncelleme: 20:47
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Uzmanından sömestr tatilinde uyku düzeniyle ilgili uyarı

Sömestr tatilinde çocukların uyku düzenini koruması önem taşıyor

Prof. Dr. Vural Fidan:

"Tatilin kısa olması sebebiyle uyku düzenini bozmadan devem ettirmek gerekiyor"

ESKİŞEHİR - Sömestr tatilinde öğrencilerin uyku düzeninin korunması gerektiğini belirten Eskişehir Şehir Hastanesi Uyku Merkezi'nde görevli Prof. Dr. Vural Fidan, "Tatilin kısa olması sebebiyle uyku düzenini bozmadan devem ettirmek gerekiyor" dedi.

Yurt genelinde binlerce öğrenci 2 hafta sürecek olan sömestr tatiline girdi. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk döneminde belli bir uyku düzeniyle okul hayatına devam eden öğrencilerin, sömestr tatilinde de uyku düzenlerini korumaları konusunda uzmanlar uyarıda bulunuyor. Vücut sağlığının genelini ve öğrenebilme kapasitesini doğrudan etkileyen uyku düzeninin 2 hafta gibi kısa bir tatil sürecinde bozulmaması için ailelere de büyük sorumluluğun düştüğünü belirten Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz Bölümü'nde ve Uyku Merkezi'nde görevli Prof. Dr. Vural Fidan, "Teknolojik araçlarla geçirilen vaktin sınırlandırılması gerekiyor" dedi.

"Tatilin kısa olması sebebiyle uyku düzenini bozmadan devem ettirmek gerekiyor"

Sömestr tatilinin kısa olmasından dolayı bozulacak uyku düzeninin 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nın ikinci döneminde olumsuzluklarına neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Vural Fidan, "Bu tatil süreci yaz tatili gibi değil. Kısa bir süreç olması sebebiyle bu zamanda çocukların tam tatil modunda olmaması gerekiyor. Bu sebeple tabii ki okul dönemindeki gibi çok erken yatıp çok erken kalkmak değil, belki bir saatlik gecikmeyle günlük uyku süreçlerini korumalarını bekliyoruz. O da ortalama olarak çocuklarda 8-9 saatlik bir süreç olacaktır. Tatilin kısa olması sebebiyle bu yatma saatlerinin çok geç olmaması ve gündüz uyanması ve eskisinden en fazla bir saatlik bir farklı olmasını öneririz. Tabii bu sürecin korunabilmesi için ailelerin mutlaka ve mutlaka çocukların uyku düzenlerini okul dönemlerindeki gibi sağlamaları gerekiyor" dedi.

"Teknolojik araçlarla geçirilen vaktin sınırlandırılması gerekiyor"

Tatil sürecinde çocukların teknolojik aletlerin başında geçirdikleri zamanın kısıtlanması ve mavi ışık temasının en aza indirilmesi konusunda ailelere de sorumlulukların düştüğünü belirten Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Teknolojik araçlarla, özellikle akşamüzeri yatmadan bir saat önce özellikle mavi ışık temasını azaltmak maksadıyla çok fazla uğraşmamalarını öneriyoruz. Bu süreçte çocuklar tatilde olması sebebiyle biraz daha belki televizyon veya teknolojik araçlarla daha fazla zaman geçirmek isteyeceklerdir. Fakat bunu da kısıtlamanız gerekiyor. Uyku düzenini sağlayabilmeleri için önce uyku hijyenini sağlamaları gerekiyor. Uyku hijyeni dediğimiz olay da çocukların yatmış oldukları ortamın uykuya uygun olması gerekiyor. Bu uykuya uygunluğu sağlayabilmek için sessiz, oda ısısının da yaklaşık 22-23 derece civarında olmuş olması bizler için uygundur.

Kaynak: İHA
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