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Uzmanından uyarı: Diyabet de ağız ve diş sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir - Son Dakika

Uzmanından uyarı: Diyabet de ağız ve diş sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir

24.12.2021 09:18
Uzmanından uyarı: Diyabet de ağız ve diş sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir

Dünya genelinde yaklaşık 537 milyon kişi diyabetle mücadele ediyor.

Dünya genelinde yaklaşık 537 milyon kişi diyabetle mücadele ediyor. Diyabet hastalarının sık sık ağız ve diş problemlerinden şikayet ettiğini söyleyen Özel Etiler Dental Clinic Medikal Direktörü Prof. Dr. Alper Çelik, "Ağız ve dişlerdeki bazı belirtiler şeker hastalığına işaret edebileceği gibi, kontrolsüz diyabet de ağız ve diş sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir" dedi.

Statista'nın açıkladığı verilere göre dünya çapında yaklaşık 537 milyon kişi diyabetle mücadele ediyor. Araştırmalar vakaların son birkaç on yılda istikrarlı bir şekilde arttığına dikkat çekerken, bu rakamın 2045 yılına kadar 700 milyona ulaşacağı öngörülüyor. Diyabet hastalarının sık sık ağız ve diş problemlerinden şikayet ettiğini belirten Özel Etiler Dental Clinic Medikal Direktörü Prof. Dr. Alper Çelik, "Ağız ve dişlerle ilgili bazı belirtiler şeker hastalığına işaret edebildiği gibi, kontrolsüz diyabet de ağız ve diş sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu yüzden günlük diş bakımının yanı sıra periyodik diş muayeneleriyle vücut sağlığını korumak ve kontrol altında tutmak kritik bir önem taşıyor" dedi.

DİYABET HASTALARI AĞIZ VE DİŞ PROBLEMLERİNDEN ŞİKAYETÇİ

Diyabetli hastalarında kontrolsüz kan şekerinin birçok ağız ve diş problemine yol açtığını kaydeden Prof. Dr. Alper Çelik, "Diyabet hastalarının en çok görülen ağız ve diş rahatsızlıklarının başında ağız kuruluğu, diş çürüğü, ağız içinde mantar enfeksiyonları ve diş eti hastalıkları gelse de sorunlar her zaman bununla sınırlı kalmıyor. Tat alma bozukluğu, tükürük bezlerinde büyüme, dili etkileyen lezyonların oluşması gibi ciddi problemler de ortaya çıkabiliyor. Fakat bunlar tek taraflı bir etkiyi ifade etmiyor. Ağız ve diş problemleri, diyabetin habercisi olabileceği gibi kontrolsüz diyabet de diş sağlığını olumsuz yönde etkileyebiliyor" ifadelerini kullandı.

"ENFEKSİYON KAN ŞEKERİNİ YÜKSELTİYOR"

Diyabet yaraların iyileşmesini geciktirdiği için tedavi süreçlerinin de sekteye uğradığını belirten Prof. Dr. Çelik, diyabet hastalarının ağız ve diş tedavi sürecini şu sözlerle aktardı:

"Kontrol altındaki diyabet, ağız içi müdahalelerinde tehlike oluşturmuyor. Fakat hastaların kan şeker seviyesinin 180 mg/ dl'nin altında olması gerekiyor ve hastalar bir gün önceden kan şekerini ölçtürmek koşuluyla kuşkudan arınarak rutin kontrollerini gerçekleştirebiliyor. Kan şekeri seviyesi bu oranın altında olan hastalarda ise enfeksiyonun kan şekerini yükseltmesinden dolayı acil enfeksiyon müdahaleleri yapılıyor ve ağızdaki cerrahi bir müdahalenin sonrasında 24-48 saat ilaç tedavisi uygulanıyor."

"AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN DİŞ FIRÇALAMAK YETERLİ DEĞİL"

Diş ve diş eti tedavisi hastalarda stres yaratan bir olgu olsa da diyabet hastalarının özellikle dikkat etmesi gerektiğini aktaran Prof. Dr. Alper Çelik, diyabetli hastaların ağız ve diş sağlığını korumaları için şu yöntemleri önerdi:

"Diyabetli hastalar, dişlerini günde en az 2 defa ve 2 dakika boyunca fırçalamalı, günde en az bir kez diş ipi kullanmalı. Bilhassa enfeksiyonu olan diyabetli hastalarda kan şekeri kontrolden çıkabileceği için sorunlarla vakit geçirmeksizin mücadele etmeliler. Ağız sağlığını korumak için diş fırçalamak ve diş ipi kullanmanın yanı sıra, altı ayda bir kontrol muayenesine gitmelerini öneriyoruz."


Uzmanından uyarı: Diyabet de ağız ve diş sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir

kan şekeri, Etiler, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Uzmanından uyarı: Diyabet de ağız ve diş sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir - Son Dakika


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