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Uzmanlardan kanserle mücadelede erken tanı ve tedavinin önemli olduğu uyarısı - Son Dakika

Uzmanlardan kanserle mücadelede erken tanı ve tedavinin önemli olduğu uyarısı

04.02.2022 12:44
Uzmanlardan kanserle mücadelede erken tanı ve tedavinin önemli olduğu uyarısı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, kanserle mücadelede, kimyasala maruz kalmadan doğal beslenmenin, düzenli egzersizler yapmanın, erken tanı ve tedavinin önemli olduğunu bildirdi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, kanserle mücadelede, kimyasala maruz kalmadan doğal beslenmenin, düzenli egzersizler yapmanın, erken tanı ve tedavinin önemli olduğunu bildirdi. Özkan, dondurulmuş gıdalardan, sigaradan ve fast food türü yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini söyledi.

Özkan, Üniversite Hastanesinde "4 Şubat Dünya Kanser Günü" dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, bu hastalığın dünyada ikinci ölüm nedeni olduğunu hatırlattı.

Kanserden korunmanın önemine işaret eden Özkan, "Korunmak için hayat tarzımız, beslenme alışkanlıklarımız önemli. En hızlı tanıyı en doğru ve en kişisel şekilde uyguluyoruz. Bunlar nazik hasta grubu onun için güler yüzle karşılıyoruz." diye konuştu.

Kontrollerin ihmal edilmemesini öneren Özkan şunları kaydetti:

"Korkmadan kesinlikle hastanelere gidilmeli, tanılar, tedaviler ve takipler yaptırılmalıdır. Kanser tedavisinde Akdeniz Üniversitesi olarak en iyi merkezlerden birisiyiz. Tanılarımız, kişisel tedavilerimiz, takiplerimiz ve araştırmalarımız çok hızlı. Güvenlikli, güncel tedaviler uyguluyoruz. Erken tanı için bazen kanser belirti vermeyebiliyor ancak üç aydan uzun süre kapanmayan yara, ani diş kanaması, karın ağrıları, vücudun herhangi bir yerinde kitle varsa mutlaka hastaneye başvurulmalı."

Son dönemde internetten kaçak yollarla kanser ilaçlarının satıldığına ilişkin soru üzerine Özkan, "İnternetten baş ağrısı ilacı bile alınmaz. Bu çok tehlikeli bir durum." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete de yaşamı kısaltan en büyük problemlerden birinin kanserler olduğunu söyledi.

Kanser hastalarının tedavisi için donanımlı bir ekiple canla başla çalıştıklarını belirten Çete, "Aslında erken tanı ve tedavi sayesinde kanserin önlenebilir bir hastalık olduğunu insanlara hatırlatmak istiyoruz." diye konuştu.

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Akdeniz Üniversitesi, Özlenen Özkan, Üniversite, Kanser, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Uzmanlardan kanserle mücadelede erken tanı ve tedavinin önemli olduğu uyarısı - Son Dakika


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