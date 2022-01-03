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Vaka sayısı yüzde 50 düşen Osmaniye'de korona denetimi - Son Dakika

Vaka sayısı yüzde 50 düşen Osmaniye'de korona denetimi

03.01.2022 12:45

Vaka sayısı yüzde 50 düşen Osmaniye'de korona denetimi26 Kasım tarihleri ile 11-17 Aralık tarihleri arasında açıklanan vaka sayılarında yüzde 50'nin üzerinde düşüş yaşanan Osmaniye'de korona virüs denetimi yapıldı.

Vaka sayısı yüzde 50 düşen Osmaniye'de korona denetimi

OSMANİYE Sağlık Bakanlığınca açıklanan insidans haritasına göre 20-26 Kasım tarihleri ile 11-17 Aralık tarihleri arasında açıklanan vaka sayılarında yüzde 50'nin üzerinde düşüş yaşanan Osmaniye'de korona virüs denetimi yapıldı. Vaka sayılarında Osmaniye olarak iyiye gidildiğini belirten Vali Erdinç Yılmaz, aşılamada da Türkiye' birincisi olduklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından haftalık olarak açıklanan korona virüs haritasına göre 20-26 Kasım tarihleri arasında 100 binde 600,85 oranında seyreden vaka sayıları son hafta 100 binde 294,04 oranında açıklandı. 20-26 Kasım tarihleri arasında açıklanan vaka sayısı ile 11-17 Aralık tarihleri arasında açıklanan vaka sayısı arasında 100 binde 306,81 oranında düşüş yaşandı. Yaklaşık bir aylık süreç içerisinde yüzde 50'nin üzerinde vaka sayılarında düşüş yaşanan Osmaniye'de korona virüs denetimleri de Vali Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla hız kesmeden devam ediyor. Osmaniye'de korona virüsü maske, mesafe, temizlik ve en önemlisi aşılama ile bitireceklerini ifade eden Vali Erdinç, aşılamada da Türkiye birincisi olduklarını söyledi.

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Erdinç Yılmaz, "Osmaniye olarak çok iyiye doğru gidiyoruz. Aşılamada Türkiye birincisi olduk. İnşallah bunu sonuna kadar sürdürelim. Ben Osmaniyeli hemşerilerime bu hassasiyetlerinden dolayı bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Osmaniye olarak daha önce başardık yine başarırız. İnşallah korona virüs sayısında da Türkiye'de en iyi il olma yolunda ilerliyoruz. İnşallah bunu sürdüreceğiz. Bunu sürdürebilmemiz için bu hassasiyetimizi devam ettirmemiz lazım. Tedbirlere uyumaya devam edelim aşılarımızı olmaya devam edeceğiz. İnşallah Osmaniye olarak korona virüsü ilk bitiren il olacağız, ona inanıyorum. O inançla çalışıyoruz. Ben bu anlamda olağanüstü bir gayret gösteren, aşılama hususunda evlere kadar giden sokaklarda dolaşan bütün sağlık çalışanlarımızı yürekten kutluyorum. Allah onlardan razı olsun. İnşallah onlar bu mücadelelerini bu korona virüs tamamen bitene kadar sürdürecekler" diye konuştu.

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Osmaniye, Türkiye, Aralık, Kasım, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Vaka sayısı yüzde 50 düşen Osmaniye'de korona denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vaka sayısı yüzde 50 düşen Osmaniye'de korona denetimi - Son Dakika
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