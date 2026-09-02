Vali Arslan, Bartın Devlet Hastanesi'nde Kıbrıs Gazisi Ali Soyöz'ü ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Arslan, Bartın Devlet Hastanesi'nde Kıbrıs Gazisi Ali Soyöz'ü ziyaret etti

Vali Arslan, Bartın Devlet Hastanesi\'nde Kıbrıs Gazisi Ali Soyöz\'ü ziyaret etti
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Vali Dr. Nurtaç Arslan, rahatsızlığı nedeniyle Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Kıbrıs Gazisi Ali Soyöz'ü ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Arslan, Başhekim Op. Dr. Burak Bakar'dan gazinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve ardından hastanedeki diğer vatandaşları da ziyaret etti.

Vali Nurtaç Arslan, Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Kıbrıs Gazisi Ali Soyöz'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Rahatsızlığı sebebiyle Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden Kıbrıs Gazisi Ali Soyöz'ü ziyaret eden Vali Dr. Nurtaç Arslan, hastanın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Başhekim Op. Dr. Burak Bakar'dan Gazi Soyöz'ün sağlık durumunu öğrenen Arslan, hastaya ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Arslan ayrıca hastanede tedavi gören vatandaşları da ziyaret ederek hem kendilerine hem de yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: İHA

Bartın Devlet Hastanesi, Kıbrıs, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Vali Arslan, Bartın Devlet Hastanesi'nde Kıbrıs Gazisi Ali Soyöz'ü ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Arslan, Bartın Devlet Hastanesi'nde Kıbrıs Gazisi Ali Soyöz'ü ziyaret etti - Son Dakika
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