Vali Arslan, Bartın Devlet Hastanesi\'nde Kıbrıs Gazisi Ali Soyöz\'ü ziyaret etti

Vali Nurtaç Arslan, Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Kıbrıs Gazisi Ali Soyöz'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Rahatsızlığı sebebiyle Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden Kıbrıs Gazisi Ali Soyöz'ü ziyaret eden Vali Dr. Nurtaç Arslan, hastanın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Başhekim Op. Dr. Burak Bakar'dan Gazi Soyöz'ün sağlık durumunu öğrenen Arslan, hastaya ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Arslan ayrıca hastanede tedavi gören vatandaşları da ziyaret ederek hem kendilerine hem de yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.