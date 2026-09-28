Vali Makas, Düzce Beyciler'de 4 hekimli sağlık merkezini inceledi - Son Dakika
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Vali Makas, Düzce Beyciler'de 4 hekimli sağlık merkezini inceledi

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Vali Makas, Düzce Beyciler\'de 4 hekimli sağlık merkezini inceledi
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Düzce Beyciler Mahallesi'nde yapımı tamamlanma aşamasındaki 4 hekimli Aliye ve Turgay Yavuz Aile Sağlığı Merkezi kısa süre içinde hizmete sunulacak. Vali Mehmet Makas'ın incelediği merkez, bölge halkına daha modern birinci basamak sağlık hizmeti sunacak.

Düzce'nin Beyciler Mahallesi'nde yapımı tamamlanma aşamasına gelen 4 Hekimli Aliye ve Turgay Yavuz Aile Sağlığı Merkezi, kısa süre içerisinde vatandaşların hizmetine sunulacak.

Düzce Valisi Mehmet Makas, Valilik himayelerinde hayırsever Tuncay Yavuz tarafından yapımı üstlenilen 4 Hekimli Aliye ve Turgay Yavuz Aile Sağlığı Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Vali Makas, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve yetkililerden açılış aşamasına gelen sağlık merkezi hakkında bilgi aldı.

Beyciler Mahallesi'nde bölge halkının sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmasını sağlayacak merkezin hazırlıklarında sona gelindi. Merkez için taşınma işlemlerine kısa süre içerisinde başlanacağı ve gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından vatandaşlara hizmet verilmeye başlanacağı bildirildi.

İncelemeleri sırasında merkezin bölge halkına hayırlı olmasını dileyen Vali Makas, sağlık merkezinin yapımını üstlenen hayırsever Tuncay Yavuz ve Yavuz ailesine teşekkür etti.

Yeni aile sağlığı merkezinin hizmete girmesiyle birlikte Beyciler Mahallesi ve çevresindeki vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerine daha modern bir ortamda erişmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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