Vali Makas'tan Sağlık Tesislerine Ziyaret - Son Dakika
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Vali Makas'tan Sağlık Tesislerine Ziyaret

Vali Makas\'tan Sağlık Tesislerine Ziyaret
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Düzce Valisi Mehmet Makas, sağlık merkezlerinde incelemelerde bulundu, çalışanlara teşekkür etti.

Düzce Valisi Mehmet Makas, kentte sağlık hizmetlerinin sunulduğu merkezlerde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Mehmet Makas, eşi Elif Makas ile birlikte Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Ek Hizmet Binası'nda hizmet veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Tedavileri devam eden vatandaşlarla sohbet eden Vali Makas, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'dan hastane çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Makas'ın sağlık hizmetleri kapsamındaki temaslarının bir diğer durağı ise Hamidiye Mahallesi oldu. İnşası tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulan 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ile 14 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi'ni inceleyen Vali Makas, tesislerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sağlık tesislerinin Düzce'ye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Vali Makas, vatandaşların sağlık hizmetlerine hızlı ve etkin şekilde ulaşmasında görev alan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Düzce Valiliği, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Vali Makas'tan Sağlık Tesislerine Ziyaret - Son Dakika

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