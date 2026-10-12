Van Bahçesaray\'da yüksekten düşen yaralı, helikopter ambulansla Van\'a sevk edildi

Van Bahçesaray'da yüksekten düşen yaralı, helikopter ambulansla Van'a sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'ın Bahçesaray ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan şahıs, ileri tetkik ve tedavisi için SBÜ Van Bölge Hastanesi'ne sevk edildi. İl Sağlık Müdürlüğünden talep edilen helikopter ambulans, Yüksekova'ya giderek şahsı alıp Van'a nakletti.
VAN (İHA) – Van'ın Bahçesaray ilçesinde yüksekten düşen şahıs, ambulans helikopter ile Van'a getirildi.
Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde yüksekten düşme soncu yaralanan Ö.K. (35) isimli şahıs, ileri tetkik ve tedavisi için SBÜ Van Bölge Hastanesi'ne sevki kararlaştırıldı. Van İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçilerek helikopter ambulans talep edildi. Kısa sürede Yüksekova'ya giden helikopter ambulans hastayı alarak Van'a nakli sağlandı.
Kaynak: İHA
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