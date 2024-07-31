Van'da 8 çocuk annesi başarılı beyin ameliyatıyla sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Sağlık

Van'da 8 çocuk annesi başarılı beyin ameliyatıyla sağlığına kavuştu

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Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sol kol ve bacakta kuvvet kaybı şikayetiyle başvuran 8 çocuk annesi Gültaç Bubebet, geçirdiği başarılı beyin tümörü ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren doktorlar, bu tür ameliyatların genellikle büyük merkezlerde yapıldığını belirtti.

31.07.2024 14:04
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Van'da 8 çocuk annesi başarılı beyin ameliyatıyla sağlığına kavuştu

VAN - Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sol kol ve bacakta kuvvet kaybı şikayetiyle başvuran 8 çocuk annesi Gültaç Bubebet, geçirdiği başarılı beyin tümörü ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Çaldıran ilçesinde yaşayan 8 çocuk annesi Gültaç Bubebet (46), sol kol ve bacakta yaşadığı kuvvet kaybından dolayı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Burada Beyin Cerrahisi Op. Dr. Volkan Oğlin tarafından beyin ve boyun sinirlerinin geçiş bölgesinde tümör tespit edildi. Daha sonra ameliyat kararı verilen hasta; Beyin Cerrahisi Op. Dr. Volkan Oğlin, Op. Dr. Süleyman Akkaya ve Beyin Cerrahisi Op. Dr. Aysel Shıkhalıyeva tarafından 6 saat süren başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

"Bu ameliyat daha çok büyük merkezlerde yapılıyor"

Konuya ilişkin konuşan Beyin Cerrahisi Op. Dr. Volkan Oğlin, sol kol ve bacakta kuvvet kaybı şikayetiyle kendilerine gelen hastayı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez yapılan ameliyatla tedavi ettiklerini belirtti. Tespit edilen tümörün çok riskli bir bölgede olduğunu anlatan Op. Dr. Oğlin, "Bu ameliyat ise hastanemizde ilk defa yapıldı. Ameliyat riskinin yüksek olduğunu hastamızın ailesine iletmiştik. O yüzden ameliyat kararı almakta bizim için çok zordu. Hastamızın bize olan güveninden dolayı ameliyatımızı yaptık. Bu güveni boşa çıkarmamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ameliyat 6 saat sürdü. Ameliyattan sonra hastamızın durumu da gayet iyidir. Bu ameliyat daha çok büyük merkezlerde yapılıyordu. Van'da da başarıyla yaptık" dedi.

Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Ömer Faruk Kara ise yapılan başarılı operasyonu gerçekleştiren ekibe teşekkür ederek, "Özellikli bu ameliyatın hastanemizde ilk defa yapılması bizim için gurur vericidir. Hastamıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

"Eşim eskisinden daha sağlıklı"

Ameliyat öncesi kol ve bacağının felçli durumda olduğunu belirten Gültaç Bubebet isimli hasta da, yapılan başarılı ameliyat sonrası eski haline döndüğünü söyledi.

Doktorun kendilerine güven verdiğini ifade eden Gültaç'ın eşi Şakir Bubebet ise "Ameliyat sonrası herhangi bir sorun çıkmadı. Eşim eskisinden daha sağlıklı oldu. Halkımız artık farklı şehirlere gitmesin, hastanemizde çok başarılı hekimlerimiz var" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Van'da 8 çocuk annesi başarılı beyin ameliyatıyla sağlığına kavuştu - Son Dakika

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