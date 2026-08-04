Van Hastanesi'nde İşaret Dili Eğitimi - Son Dakika
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Van Hastanesi'nde İşaret Dili Eğitimi

Van Hastanesi\'nde İşaret Dili Eğitimi
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Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, işitme engellilere yönelik işaret dili eğitimi vermeye başladı.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeline, işitme engelli bireylerin sağlık hizmetlerine eksiksiz ve hızlı bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla işaret dili eğitimi verilmeye başlandı.

Hastaneye başvuran işitme engelli bireylerin sağlık personeliyle iletişim kurabilmesini sağlamak üzere görevlendirilen özel ekip, hastaların muayene, tetkik ve tedavi süreçlerinde destek veriyor. İşaret dili bilen personelden oluşan ekip, hastaların şikayetlerini ve sağlık geçmişlerini ilgili hekimlere aktarırken, doktorların tedavi ve kullanım talimatlarını da hastalara iletiyor.

Uygulama sayesinde hastane genelinde iletişim engellerinin ortadan kaldırıldığı ve dezavantajlı grupların sağlık hizmetlerinden eşit ve etkin bir biçimde yararlanmasının sağlandığı bildirildi.

"Tanı ve tedavi süreçleri daha sağlıklı ilerliyor"

Konuya ilişkin açıklama yapan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, Sağlık Bakanlığının tüm hastanelerinde yürüttüğü uygulamalar kapsamında çalışanlara belirli periyotlarla işaret dili eğitimi verdiklerini belirtti. Başhekim Sarıkaya, "Bu eğitimlerle, işitme engelli vatandaşlarımızın beden dili ve işaret diliyle ifade ettikleri şikayetleri daha doğru anlayabilmelerini amaçlıyoruz. Sahada bunun olumlu yansımalarını görüyoruz. Etkili iletişim sayesinde tanı ve tedavi süreçleri daha sağlıklı ilerliyor, hastaların tedaviye uyumu da artıyor. Bu çalışmayı daha da yaygınlaştırmak amacıyla eğitimlerimize önümüzdeki hafta da devam edeceğiz. Eğitim verecek personelimiz bulunuyor. Ayrıca Halk Eğitim Merkezlerinden de destek alıyoruz. Hedefimiz, hastane çalışanlarımızın büyük bir bölümüne işaret dili eğitimi vererek işitme engelli vatandaşlarımızın hastanemizde kendilerini güvende hissetmelerini ve sağlık hizmetlerine erişimlerinde etkili iletişim kurulmasını sağlamak" dedi.

"100 personelimiz eğitim aldı"

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Ali Furkan Gümüş ise hastanenin ilk giriş noktasından itibaren tekerlekli sandalye ekibi ve "Bana Sor" ekibiyle birlikte tüm engelli vatandaşlara güvenli ve konforlu bir hizmet sunmak için çeşitli ekipler oluşturduklarını dile getirdi. Gümüş, "Bu ekiplerden biri de işitme engelli bireylerin hastaneye giriş anından muayene sürecinin sonuna kadar iletişim sorunu yaşamadan hizmet alabilmesini sağlayacak personelden oluşuyor. Bu kapsamda görev alacak çalışanlarımızın eğitimlerini tamamladık. Halk Eğitim Merkezleri tarafından düzenlenen 120 saatlik işaret dili eğitimi kapsamında 100 personelimiz eğitim aldı. Eğitimlerini tamamlayan personelimiz, hastanemize başvuran işitme engelli vatandaşlarımızın muayene ve tedavi süreçlerini daha rahat ve sağlıklı bir şekilde sürdürebilmelerine katkı sağlıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Van Hastanesi'nde İşaret Dili Eğitimi - Son Dakika

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