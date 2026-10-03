Van'ın ardından Ağrı'da da palyatif kritik bakım birimi açıldı - Son Dakika
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Van'ın ardından Ağrı'da da palyatif kritik bakım birimi açıldı

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Van\'ın ardından Ağrı\'da da palyatif kritik bakım birimi açıldı
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Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ileri düzey takip gerektiren palyatif hastalar için Palyatif Kritik Bakım Birimi hizmete açıldı. Van'ın ardından Ağrı'da da hizmet veren birim, bu hastaların başka illere sevk ihtiyacını azaltmayı hedefliyor.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde, ileri düzey takip ve bakıma ihtiyaç duyan palyatif hastalara hizmet verecek Palyatif Kritik Bakım Birimi hizmete açıldı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Van'ın ardından Ağrı'da da hizmet vermeye başlayan birimin açılışı, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu, Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Burcu Özen Karabulut ve AK Parti Ağrı İl Başkan Yardımcısı Emrah Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

İleri düzey takip gerektiren hastalara hizmet verecek

Palyatif bakım sürecinde bulunan ancak klinik durumları nedeniyle daha yakın takip ve ileri düzey tıbbi desteğe ihtiyaç duyan hastaların kabul edileceği birimin, bu hasta grubunun ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlandığı belirtildi. Tıbbi cihaz ve donanımın yanı sıra fiziki altyapısı da ileri düzey hasta takibine uygun şekilde oluşturulan birimde, hastaların bakım ve tedavi süreçlerinin yakından yürütülmesi planlanıyor. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, Türkiye'de belirli sağlık merkezlerinde sunulan Palyatif Kritik Bakım hizmeti, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Van'ın ardından Ağrı'da da verilecek. Bölgede Erzurum ve Diyarbakır gibi önemli sağlık merkezlerinde bulunmayan birimin Ağrı'da hizmete girmesiyle, ileri düzey bakım ihtiyacı bulunan hastaların başka illere sevk edilmesi gereksiniminin azaltılması hedefleniyor.

"Hastalarımızın kendi ilinde hizmet almasını istiyoruz"

Açılışın ardından birimde incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu, tıbbi cihazlar, yatak ve hasta takip sistemleri ile bakım alanları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Acu, burada yaptığı açıklamada, Palyatif Kritik Bakım Biriminin yakın takip gerektiren hastalar açısından önemli bir sağlık hizmeti sunduğunu belirtti.

Palyatif bakım alan bazı hastaların mevcut hastalıkları nedeniyle daha ileri düzey takip ve desteğe ihtiyaç duyabildiğini ifade eden Acu, "Palyatif bakım alan hastalarımızın bir bölümünde mevcut hastalıkları nedeniyle daha ileri düzey takip ve desteğe ihtiyaç duyulabiliyor. Palyatif Kritik Bakım Birimimizi bu ihtiyaca cevap verecek tıbbi altyapı ve cihazlarla hazırladık. Bu hizmetin bölgemizde yalnızca sınırlı sayıda merkezde bulunması Ağrı açısından ayrıca önemli. Hastalarımızın mümkün olduğunca kendi ilinde, ailesinden ve yaşadığı çevreden uzaklaşmadan gerekli sağlık hizmetine ulaşmasını istiyoruz. Yeni birimle Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanemizin ileri düzey hasta bakım kapasitesini de artırmış olduk." dedi.

Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Burcu Özen Karabulut da açılış programında birimin işleyişi ve hastalara sunulacak hizmetler hakkında bilgi verdi. Palyatif Kritik Bakım Birimi, açılış programının ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hasta kabulüne yönelik hizmet vermeye başladı.

Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma HastanesiHastaneGüncelSağlıkAğrıVanSon Dakika

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