Van'ın sağlık kadrosu güçlendi: 73 hekim ataması yapıldı - Son Dakika
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Sağlık

Van'ın sağlık kadrosu güçlendi: 73 hekim ataması yapıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından 115. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası kapsamında Van'a 73 hekim ataması yapıldı. Atamalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, atamaların ildeki hekim ihtiyacını karşılayacağını ve hizmet kalitesinin artacağını belirtti.

26.02.2024 15:14  Güncelleme: 15:16
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Van'ın sağlık kadrosu güçlendi: 73 hekim ataması yapıldı

VAN - Sağlık Bakanlığı tarafından 115. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası kapsamında Van'a 73 hekim ataması yapıldı.

Sağlık Bakanlığınca 115. Dönem DHY kurasında çerçevesinde 51'i uzman ve 22'si pratisyen olmak üzere 73 hekim ataması yapıldı. Yapılan atamalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Van'a 115. dönem DHY atamasında 73 hekim kadrosunun tahsis edildiğini belirtti. Bu hafta yapılacak kura çekimiyle beraber hekimlerin atamalarının gerçekleşeceğini ifade eden İl Müdürü Tosun, "Atanan hekimler önümüzdeki bir ay içerisinde göreve başlayacak. İlimizde şu an kamu hastanelerinde 750 civarı uzman hekimle hizmet vermekteyiz. Bunun yanı sıra 110 civarı diş tabibiyle hizmeti sürdürmekteyiz. İlimizde branşların genelinde hekim ihtiyacımız bulunmamaktadır. Diğer branşlarla ilgili çalışmalarımız da Sağlık Bakanlığımız koordinesinde devam ediyor. Buralardaki sorunları da çözmek için çalışmaya devam etmekteyiz" dedi.

"İş yükü biraz daha azalacak"

Yapılan atamalarla hekim kadrosunun daha da güçlendiğini dile getiren Tosun, "Atamayla hekimlerimizin üzerine düşen iş yükü biraz daha azalacak. Böylelikle hekimlerimiz ilimizde daha fazla kalıp, daha fazla hizmet edebilecekler. Bazı branşlarda tek olan hekimlerimizin sayılarını arttırdık. Böyle olunca hem hizmet kalitesi hem de sağlığa ulaşabilirlik artmış olmaktadır" diye konuştu.

Van\'ın sağlık kadrosu güçlendi: 73 hekim ataması yapıldı
Kaynak: İHA

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