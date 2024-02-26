Van'ın sağlık kadrosu güçlendi: 73 hekim ataması yapıldı
VAN - Sağlık Bakanlığı tarafından 115. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası kapsamında Van'a 73 hekim ataması yapıldı.
Sağlık Bakanlığınca 115. Dönem DHY kurasında çerçevesinde 51'i uzman ve 22'si pratisyen olmak üzere 73 hekim ataması yapıldı. Yapılan atamalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Van'a 115. dönem DHY atamasında 73 hekim kadrosunun tahsis edildiğini belirtti. Bu hafta yapılacak kura çekimiyle beraber hekimlerin atamalarının gerçekleşeceğini ifade eden İl Müdürü Tosun, "Atanan hekimler önümüzdeki bir ay içerisinde göreve başlayacak. İlimizde şu an kamu hastanelerinde 750 civarı uzman hekimle hizmet vermekteyiz. Bunun yanı sıra 110 civarı diş tabibiyle hizmeti sürdürmekteyiz. İlimizde branşların genelinde hekim ihtiyacımız bulunmamaktadır. Diğer branşlarla ilgili çalışmalarımız da Sağlık Bakanlığımız koordinesinde devam ediyor. Buralardaki sorunları da çözmek için çalışmaya devam etmekteyiz" dedi.
"İş yükü biraz daha azalacak"
Yapılan atamalarla hekim kadrosunun daha da güçlendiğini dile getiren Tosun, "Atamayla hekimlerimizin üzerine düşen iş yükü biraz daha azalacak. Böylelikle hekimlerimiz ilimizde daha fazla kalıp, daha fazla hizmet edebilecekler. Bazı branşlarda tek olan hekimlerimizin sayılarını arttırdık. Böyle olunca hem hizmet kalitesi hem de sağlığa ulaşabilirlik artmış olmaktadır" diye konuştu.
Son Dakika › Sağlık › Van'ın sağlık kadrosu güçlendi: 73 hekim ataması yapıldı - Son Dakika
Konserlerine hız kesmeden devam eden Petek Dinçöz, Kıbrıs'taki konserine 4,5 milyon TL'lik takıları ve siyah özel tasarım elbisesiyle çıktı. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken Dinçöz, bir de İnci Taneleri dizisindeki Dilber'in pavyon dansını yaptı.
Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim, takımının lig sonuncusuyla berabere kaldığı maç sonrası basın toplantısında bir gazetecinin sorusuna sinirlendi. Terim, soruya fazla yorum katıldığını belirterek tepki gösterdi.
Keşan ilçesinde emekli doktor Hakan Elatan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Oğlunun ölüm haberini alan Enver Elatan ise hastaneden çıktıktan sonra TIR kazasında can verdi. Baba ve oğlun cenazeleri beraber defnedildi.
Rothschild ailesinin dördüncü kuşak lideri olan "Baron" lakaplı Jacob Rothschild 87 yaşında hayatını kaybetti. 19'uncu yüzyılın Yahudi aleyhtarı karikatürlerinden koronavirüs salgınına birçok komplo teorisinin başrolünde yer alan Rothschild ailesinden yapılan açıklamada Jacob Rothschild'in Yahudi geleneklerine uygun olarak defnedileceği ifade edildi.
Uyuşturucu ticareti suçundan 24 yıllık kesinleşmiş cezası nedeniyle cezaevinde hükümlü bulunan Türk Escobar lakaplı Ürfi Çetinkaya'nın hakimlik ifadesi ortaya çıktı. Çetinkaya'nın ''Burada bir oyun oynanıyor. Beni daha önce FETÖ bu duruma düşürdü. Şimdi bu oyunu kim oynuyor bilmiyorum. Savunacak bir şeyim yok'' dediği öğrenildi.
Isparta'nın Gönen ilçesinde AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er, kürsüde konuşma yaptığı sırada belediye hoparlöründen anons yapılmaya başlandı. Anons sesi kendisini bastırınca konuşmasına ara veren Er, başını hoparlörlere doğru çevirerek "Sesimizi kesemezsin, başaramazsın" diyerek bağırdı.
Kızılcık Şerbeti dizisindeki Abdullah rolüyle tanınan Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanede tedavi görüyor. Sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalan Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan geçti.
Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, takımının 3-2'lik skorla sahadan galip ayrıldığı Al-Shabab maçında, rakip takım tribünlerinin, Lionel Messi lehine yaptığı tezahüratlara tepki gösterdi. Ronaldo'nun taraftarlara yönelik hareketi sosyal medyada geniş yankı buldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Sirkeci-Kazlıçeşme hattının açılışında protokol krizi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdeleyi kesmek için makas beklediği dakikalarda Binali Yıldırım'ın ön sıralardaki yerini vermek istemediği Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un sinirlendiği ve ikili arasında hafif itişmelerin yaşandığı görüldü.
Sizin düşünceleriniz neler ?