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Veteriner Hekim Özge Altınay: "İnsanlarda olduğu gibi kedilerde de görünen bir korona virüs vardır" - Son Dakika

Veteriner Hekim Özge Altınay: "İnsanlarda olduğu gibi kedilerde de görünen bir korona virüs vardır"

09.12.2021 23:31

Veteriner Hekim Özge Altınay: "İnsanlarda olduğu gibi kedilerde de görünen bir korona virüs vardır"KOCAELİ Türkiye'de son 7 ay içerisinde kedi viral hastalıkların artış yaşadığını söyleyen Veteriner Hekim Özge Altınay, bu hastalığın sadece sokak kedilerine değil, aşısız ev kedilerine de...

Veteriner Hekim Özge Altınay: "İnsanlarda olduğu gibi kedilerde de görünen bir korona virüs vardır"

KOCAELİ Türkiye'de son 7 ay içerisinde kedi viral hastalıkların artış yaşadığını söyleyen Veteriner Hekim Özge Altınay, bu hastalığın sadece sokak kedilerine değil, aşısız ev kedilerine de bulaştığını kaydetti. Altınay, kedilerin yaşamını tehdit eden ölümcül hastalığın belirtilerini anlattı.

Son günlerde artan kedi viral hastalıkları, hayvanların yaşamını tehdit ediyor. Kedilerde gözlenen ağız ve dudak yaralanması, ishal, kusma, göz ve burun akıntıları, karın şişmesi gibi belirtiler viral hastalığına işaret ediyor. Özellikle sokak kedilerinde oluşan bu hastalık, sahipli kedilere de pire ve kene aracılığıyla bulaşıyor. Hastalığa ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Veteriner Hekim Özge Altınay, Türkiye'de son 6-7 ay içerisinde kedi viral enfeksiyonların artış gösterdiğini, bazı kedilerde olan belirtilerin ise hastalığa işaret olduğunu söyledi.

"Çok ciddi hastalık patlaması var"

Viral hastalığın, kedinin ağzında yaralanmalara sebep olduğunu kaydeden Altınay, "Kedilerin veya köpeklerin vücudunda herhangi bir virüs varken aşılama şansımız yok. Öncesinde kediyi tedavi edip, bağışıklık sistemini güçlendirmemiz ve iyileştirmemiz lazım. Türkiye'de son 6-7 ay içerisinde dolar kurunun artması ile karma aşı temin edilemedi. ya bundan kaynaklı ya da virüsün değişen hava koşullarına bağlı olarak ölememesi ve virüsün mutasyona uğraması neticesinde kedilerde viral hastalığı arttı. Özellikle Türkiye'de son 6-7 ay içerisinde maalesef çok ciddi bir şekilde viral hastalık patlaması var, günde en az 5-6 tane viral hastalıklı kedi bize geliyor. Biz veteriner hekimler olarak sokak hayvanlarını rehabilite etmeye çalışıyoruz. Birçok insan sokakta bulduğu hasta hayvanı bize getiriyor, biz de tedavileri ile uğraşıyoruz" diye konuştu.

Hayvan sahiplerine çok önemli uyarı

Viral hastalık tedavisinin, bakteriyel hastalık tedavisi gibi olmadığının altını çizen Altınay, şu ifadeleri kullandı:

"Bakteriyel hastalıkta antibiyotik vererek bakteriyi öldürür ve tedaviyi gerçekleştiririz ancak viral hastalığı yenebilmemiz için hayvanın bağışıklığını çok güçlendirmemiz gerekiyor. Kimi kediler 10 günde, kimisi 1 ayda, kimisi 3 ayda, kimisi de 6 ayda iyileşebiliyor. Sahipli hayvanların hastalığa yakalanmamaları için en önemli konu aşılama. Bütün hayvan sahiplerine şiddetle uyarıda bulunuyorum. Lütfen kedinizle ilgili viral bir problem yaşamamak adına en kısa zamanda kedilerinizi aşılatın ve aşı periyodu gelmiş hayvanların aşı periyodunu kaçırmayın. Sokak hayvanlarının üstünde bildiğimiz ve bilmediğimiz viral hastalıklar var. Maalesef ki biz bu viral hastalıkları sokaktan alıp evdeki kedimize pirelerle taşıyor ve ev kedimizin hastalanmasına sebep oluyoruz."

Bu da kedilerin korona virüsü

Veteriner Hekim Özge Altınay, viral hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların yurt dışından temin edildiğini ifade ederek, tedavi masrafının yaklaşık 10-15 bin TL'ye kadar çıkabildiğini söyledi. Hastalığa yakalanmadan önce, kedinin aşısının yaptırılması gerektiği uyarısında bulunan Altınay,

"Viral hastalık ağız ve dudaklarında yaralanmalara ve doku döküntülerine sebep oluyor, hayvanlar yiyemiyor ve içemiyor. Birçok insan kedilerin ağzındaki yaraların sıcak bir şey dokunduğu veya herhangi bir şey kaynaklı yaralandığını düşünüyor. Ama bu bir viral hastalık. Bir diğer viral hastalık solunum sistemi enfeksiyonu; bu özellikle çok fazla rastlanan bir hastalıktır. Sokakta bulunan kedilerde göz akıntıları, burun akıntıları, öksürük ve nefes alma zorluğu gibi belirtiler gözlenir. Kediler büzüşürler, kambur otururlar, karınları iner ve çıkar. Bazı insanlar kedinin öksürdüğünü görünce üşütmüş diye bize getiriler ama bu bir viral hastalıktır. Kusma ve ishal gibi bir diğer viral hastalık türü de vardır. İnsanlarda olduğu gibi kedilerde de görünen bir korona virüs vardır. Onlarda da bu virüs mutasyona uğrar ve FIP denilen bir hastalığa yol açar. Bu karın zarı iltihabıdır ve kedilerde iltihaptan dolayı şişme meydana gelir. ya da virüs mutasyona uğramadan kedilerde kusma ve ishal gibi belirtiler görülebilir."

"Kesik neticesinde meydana geldiğini sanıyorduk"

Sokakta bulduğu yavru kediyi veterinere getiren Filiz Turan, "Kedinin ağzında yaralar vardı, ben de ağzındaki yaraları tedavi etmek için veterinere getirdim. Biz ağzındaki yaraların kesik neticesinde meydana geldiğini sanıyorduk ancak veteriner hekim yaraların viral hastalıktan kaynaklandığını söyledi. Kedinin tedavisi bittikten sonra kediyi sahiplenmek istiyorum ayrıca herkesin sokaktaki hayvanları sahiplenmesini istiyorum. Sokakta gördüğümüz özellikle yavru kedileri veterinere getirerek sağlık takibini yaptırabiliriz. Kedimin tedavisi bittikten sonra tüm aşılarını yaptırmayı düşünüyorum." dedi.

Veteriner Hekim Özge Altınay: İnsanlarda olduğu gibi kedilerde de görünen bir korona virüs vardır
Veteriner Hekim Özge Altınay: İnsanlarda olduğu gibi kedilerde de görünen bir korona virüs vardır
Veteriner Hekim Özge Altınay: İnsanlarda olduğu gibi kedilerde de görünen bir korona virüs vardır
Veteriner Hekim Özge Altınay: İnsanlarda olduğu gibi kedilerde de görünen bir korona virüs vardır

Veteriner, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Veteriner Hekim Özge Altınay: 'İnsanlarda olduğu gibi kedilerde de görünen bir korona virüs vardır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Veteriner Hekim Özge Altınay: "İnsanlarda olduğu gibi kedilerde de görünen bir korona virüs vardır" - Son Dakika
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