Vezirköprü Kamile Kavas 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yapılan Kamile Kavas Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (ASHİ), düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Taşkale Mahallesi Köprülüler Caddesi üzerinde yer alan istasyon, bölgedeki acil sağlık ihtiyacına önemli bir katkı sağlayacak. Açılış töreninde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, acil sağlık hizmeti istasyonlarının yer seçiminde vatandaşların yoğun olduğu bölgeleri önceliklendirdiklerini belirtti. Uras, "Toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birine bugün burada şahitlik ediyoruz. Kendi memleketine bu modern istasyonu kazandıran hayırsever iş insanımız Ahmet Kavas'a tüm kalbimizle teşekkür ederiz" dedi.

Törende konuşma yapan Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya ve Belediye Başkanı Murat Gül de ilçeye yapılan bu anlamlı yatırımdan dolayı iş insanı Ahmet Kavas'a teşekkürlerini iletti.

Ahmet Kavas ise açılışa katılarak kendisini yalnız bırakmayan tüm protokole ve vatandaşlara şükranlarını sundu. Daha sonra Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya bağışta bulunan iş insanı Ahmet Kavas'a plaket verdi. Yapılan duaların ardından açılış kurdelesi kesilerek istasyon resmen hizmete açıldı.

Kamile Kavas Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, modern mimarisi ve donanımıyla dikkat çekiyor. İstasyonun bin 39 metrekare kullanım alanında 197 metrekare 2 katlı bina, toplam 6 oda, 2 depo ve 1 mutfak alanı ile aynı anda iki farklı ASHİ ekibinin konaklamasına ve hizmet vermesine uygun tasarımı ile Ambulanslar için özel kapalı park alanı ve otomatik kapılı geniş bahçeden oluşuyor. - SAMSUN