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Uzman Hemşireden Vitamin ve Omega 3 Tüketimi İle İlgili Öneriler - Son Dakika
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Uzman Hemşireden Vitamin ve Omega 3 Tüketimi İle İlgili Öneriler

Uzman Hemşire Arya Nigar Özçetin, doğru vitamin alımı ve omega 3 tüketimi konusunda önemli bilgiler verdi. Özçetin, vitaminlerin toplu olarak tek seferde kullanılmasının etkiyi azalttığını belirtirken, omega 3 balık yağı alımında tarihin takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, salgın hastalıklara karşı vücudun direncini artırmak için çinko, C vitamini ve demirin önemine dikkat çekti.

13.01.2024 - 15:55,  Güncelleme: 16:00
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Uzman Hemşire Arya Nigar Özçetin, doğru vitaminin nasıl alınacağı konusundaGökay Kalaycıoğlu'nun Haberler.com YouTube kanalındaki "Sağlıktan Haberler" programına katılarak açıklamada bulundu.

Arya Nigar Özçetin, vitaminlerin kapsül olarak alınmasıyla ilgili farklı vitamin kapsüllerinin beşer dakika aralıklarla alınmasını önererek hepsinin toplu olarak tek seferde kullanılmasının vereceği etkiyi azalttığını belirtti. Kış aylarında D vitaminindeki azalışa dikkat çeken Özçetin, yazın Güneş ışınlarından yararlanmanın bu vitamin ihtiyacını gidermedeki rolünden bahsetti.

OMEGA 3 ALIMINDA DİKKAT EDİLECEKLER

Omega 3 balık yağı alımı sırasında dikkat edilecekler hakkında da konuşan Özçetin, bu tür yağların açıldıktan sonra tarihinin takip edilerek en geç 3 ay içinde tüketilmesi gerektiğini söyledi. Vücuda balık yağı alındığında kan şekerinin düştüğünü söyleyen Özçetin, 65 yaş ve üzeri için de kalsiyum alımının önemini vurguladı.

HASTALIKLARA KARŞI EN İYİ TEDBİR

Salgın hastalıklara karşı vücudun direncinin nasıl artırılacağı sorusunu açıklayan Özçetin; çinko, C vitamini ve demirin önemini hatırlattı. Uyku düzeninin olması ve sıvı alımına dikkat edilmesiyle salgınlara karşı güçlü bir direnç oluşacağını belirten Özçetin, sıvı alımına açıklık getirerek bunun çay, kahve olarak düşünülmemesi gerektiğini, vücut sağlığı için yeterli su alımının ihmal edilmemesini vurguladı.

Uzman Hemşireden Vitamin ve Omega 3 Tüketimi İle İlgili Öneriler
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