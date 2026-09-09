Yalova Çiftlikköy'de sağlıklı yaşam için yürüyüş düzenlendi, broşür dağıtıldı
Halk Sağlığı Haftası kapsamında Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 'Bedenini Dinle, Harekete Geç' temasıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Kamu kurumları, sağlık çalışanları ve vatandaşların katıldığı etkinlikte, stantlarda sağlıklı yaşam ve egzersizin faydaları anlatılarak broşür dağıtıldı.
Yalova'da Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen yürüyüşte, sağlıklı yaşam ve düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekildi.
Halk Sağlığı Haftası kapsamında Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde "Bedenini Dinle, Harekete Geç" temasıyla yürüyüş gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinliğe kamu kurumları, sağlık çalışanları ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.
Çiftlikköy sahil güzergahında gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar sağlıklı yaşam için fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekti. Etkinlik kapsamında Mokamp önünde kurulan stantlarda vatandaşlara sağlıklı yaşam ve düzenli egzersizin faydaları konusunda bilgilendirme yapılarak broşürler dağıtıldı.
Yetkililer, Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikle toplumda hareketli yaşam konusunda farkındalık oluşturulmasının amaçlandığını belirtti.
Yürüyüşe Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Altınova Kaymakamı Göksu Bayram, Çiftlikköy Belediye Başkanı Adil Yele, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, Kızılay Derneği temsilcileri, ilçe kurum yöneticileri, kamu kurumlarında görev yapan personel ve sağlık çalışanları katıldı.
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