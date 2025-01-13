Yalova\'da Kan Bağışı Kampanyası Başladı

Sağlık

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Türk Kızılay Yalova Şubesi tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasının ilk gününe vatandaşlar ve kurum çalışanları yoğun katılım sağladı.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Türk Kızılay Yalova Şubesi desteğiyle başlattığı ve 5 gün sürecek kan bağışı kampanyası, ilk gün yüzlerce vatandaş ve kurum personellerinin katılımıyla başladı.

Başta hastane personeli olmak üzere ildeki kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin yoğun destek verdiği kampanya, başhekimlik giriş katında hazırlanan özel alanda yapıldı.

Aralarında polis, asker, sağlık çalışanları, kurum personelleri ve vatandaşlar, Türk Kızılay görevlilerinin verdiği evrakları tamamladıktan sonra sedyelere uzanarak kan bağışında bulundu.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç. Dr. Hasan Ergenç, kampanya ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bir ay süren kampanya hazırlıklarının sonunda güzel bir etkinlikle kampanyayı başlattıklarını söyledi.

Sabah 09.00 itibariyle başlayan ve 5 gün sürecek kampanyaya vatandaşların yoğun katılımı olduğunu aktaran Ergenç, "Hastanemizde çalışan personellerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, emniyet, jandarma mensuplarımız yavaş yavaş hastaneye gelmeye başladılar. Bu kampanya 5 gün süreceği için planlamaları yığılma olmayacak şekilde organize ettik. Hangi günde kimlerin geleceğini planladık. İnşallah bu kampanyada Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak kendi hastalarımız, vatandaşlarımız için bu kanları toplayıp gerekli durumlarda hastalarımızda kullanılmak üzere bu kanları temin edeceğiz." diye konuştu.

Türk Kızılay'ı ile birlikte yürüttükleri kampanyanın 17 Ocak 2024 gününe kadar süreceğini hatırlatan Ergenç, "Vatandaşlarımızdan ricamız, kan gerçekten bir ihtiyaç. Yarın kime, ne şekilde lazım olacağını bilemiyoruz. O yüzden 'Şu an biz tanımadığımız bir kişiye el uzatalım. Yarın da tanımadığımız insanlar bize el uzaksın.' sloganı ile yola çıktık. Gördüğünüz gibi herkes çok heyecanlı. Az önce hastanemizde çalışan engelli bir çalışanımız form doldurduğuna şahit oldum. Çok duygulandım. Biz hastanemizde hastalarımıza en kaliteli hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bunun yanında onlar için kanlarımızı da vermenin farkındalık oluşturacak bir davranış olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Türk Kızılay Yalova Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Sanem Ongun ise, kış ayları ve Ramazan ayı dönemlerinde kan sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Başhekimimiz bununla ilgili bir önlem almayı düşündü ve bizlere talepte bulundu. Kan bağış kampanyamızı en başarılı şekilde icra edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Seferberlik gibi oldu bu sefer. Gerçekten biz de çok heyecanlıyız. Tüm kurumlarımızdan da geri dönüşler alıyoruz. Bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum."

Birçok kurumdan çok sayıda personel kan vermek için hastaneye koştu

İlk gün sıraya konulan jandarma, emniyet ve hastane çalışanları ile kampanyayı duyup gelen vatandaşlar, bir hayatın daha kurtulabilmesi amacıyla hastanedeki kampanya alanına geldi.

Alana gelerek kan bağışında bulunan Yalova Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Levent Başar da, sağlıklı olan her bireyin kan bağışında bulunması tavsiyesinde bulundu.

Jandarma personeli Muhammet Talha Bacak ise, "Faydalı olduğumuz için mutluyuz tabi ki. Herkesi kan bağışı yapması için davet ediyorum. Hem salık açısından iyi hem de böyle durumlarda hastaların kan ihtiyacını karşılamada önemli kan bağışında bulunmak." ifadelerini kullandı.

Çalıştığı hastanede yapılan kampanyanın kendisini de çok heyecanlandırdığını anlatan hemşire Kevser Varol da, "Herkesin böyle canla başla burada olması beni çok etkiledi. Bu kadar aktif katılım olacağını düşünmemiştim. Çok güzel bir kampanya. Herkesin katılımını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Hemşire Mükerrer Göncü de, "Ben 25 yıldır çalışıyorum. Her kan bir can olarak düşündüğüm için kampanyaya katılmak istedim. Mutluyum, İnşallah yararlı ve faydalı olacağını düşünüyorum." dedi.