Yalova Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Dünya Emzirme Haftası Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Yalova Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Dünya Emzirme Haftası Bilgilendirme Toplantısı

Yalova Eğitim Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen toplantıda bebek için anne sütünün önemi vurgulandı. Anne sütünün sağladığı faydalar ve emzirmenin anneler üzerindeki etkileri konuşuldu.

05.08.2024 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova Eğitim Araştırma Hastanesi'nde "Dünya Emzirme Haftası" dolayısıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığının "Altın il" olarak belirlediği Yalova'da "Anne ve bebek dostu hastane" ünvanına sahip Yalova Eğitim Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bahriye Semizoğlu Atasoy, bebek için anne sütünün "mucize" olduğunu söyledi.

Bebeğin ihtiyaçlarına uygun şekilde anne sütünün şekillendiğini aktaran Atasoy, "Anne sütü, ön süt ve son süt olmak üzere emzirme esnasında ikiye ayrılır. Anne bebeği emzirdikçe son sütte yağ oranı artar. Bu da bebeğin kalori ihtiyacını karşılar. Biz ilk 6 ay bir bebeğin sadece anne sütüyle beslenmesini istiyoruz. Bu bir bebeği birçok hastalıktan korur. Kanser, lenfoma, orta kulak iltihabı gibi hastalıklardan korur." diye konuştu.

Anne sütünün çağın önemli hastalıkları arasında görülen obezite veya zayıflık gibi beslenme bozuklukları riskini de azalttığını belirten Atasoy, ayrıca emzirmenin anne ile bebek arasında bağı güçlendirmesi nedeniyle de çok önemli olduğunu söyledi.

Ayrıca bebeklerde emzik kullanımını da doktorlar olarak istemediklerini kaydeden Atasoy, emziğin bebeğin ağız ve diş yapısını bozmasının yanında anne sütünü de reddetme durumlarına neden olduğunu ifade etti.

-"Emzirmek annenin doğum sonrası kilo vermesine yardımcı olur"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Meltem Aydoğdu ise emzirmenin annenin doğum sonrası kanama ihtimalini azalttığına dikkati çekti.

Emzirmenin ayrıca rahmin toparlanmasını sağladığına vurgu yapan Aydoğdu, emzirmeyi sık aralıklarla yapmanın anneyi kansızlıktan da koruduğunu belirtti. Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Emzirme, özellikle rahim, meme kanseri ve yumurtalık kanseri gibi kanserlere karşı da korur. Ayrıca emzirme bebek ile anne arasındaki güvenli bağlanmayı sağlar ve depresyona karşı da koruyucudur. Emzirmeyle birlikte salgılanan hormon, bildiğimiz mutluluk hormonudur. Yani bol bol emzirip bol bol mutlu olabilirsiniz. Ayrıca emzirmek annenin doğum sonrası kilo vermesine yardımcı olur. Sık ve düzenli aralıklarla emzirmek anneye hızlı şekilde kilo verdirir."

Gebe okulunda anne adaylarına eğitim veren ebe Gülnur Çimen de anne ve bebek dostu hastane oldukları için 2023 yılı başından itibaren gebe okulunda eğitim verildiğini söyledi.

Çarşamba günleri anne adaylarına yüz yüze eğitim verildiğini, diğer günlerde ise danışmanlık hizmeti sunulduğunu aktaran Çimen, eğitimlerin kadın doğum, çocuk uzmanları ile fizyoterapist, diyetisyen, psikolog ve ebe eşliğinde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Eğitim almış anne adaylarının bilinçli oldukları için doğumlarının çok daha iyi geçtiğine vurgu yapan Çimen, "O yüzden gebelerimizi kesinlikle eğitime davet ediyoruz. Eğitimli gebeler bu işi daha iyi yönetebiliyorlar. Buraya bütün gebelerimizi davet ediyoruz. Eğitimli, bilinçli anneler bilinçli ve güzel bir gelecek demektir." dedi.

Kaynak: AA

Anne Sütü, yalova, Bebek, Dünya, Hastane, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yalova Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Dünya Emzirme Haftası Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 00:58:27. #1.12#
SON DAKİKA: Yalova Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Dünya Emzirme Haftası Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement