Yalova Fevzi Çakmak\'ta Çınarlı Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı

Yalova'nın Fevzi Çakmak Mahallesi'ne kazandırılan Çınarlı Aile Sağlığı Merkezi hizmet vermeye başladı.

Merkezde, 1'i uzman olmak üzere 2 doktor görev yapıyor.

Mahalle Muhtarı Kübra Uzunok, sağlık merkezinin açılmasıyla özellikle yaşlı vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmasının amaçlandığını söyledi.

Uzunok, mahallede yaklaşık 14 bin kişinin yaşadığını belirterek, yeni merkezde 2 doktorun görev yapmasının önemli bir ihtiyacı karşılayacağını kaydetti.

Muhtar Uzunok, merkezin hayata geçirilmesindeki desteklerinden dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı, Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ile Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel'e teşekkür etti.