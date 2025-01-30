Yanlış Yatak ve Yastık Seçimi Bel ve Boyun Ağrılarını Artırıyor

Sağlık

BEL ve boyun ağrılarının en yaygın sebeplerinden birinin yanlış yatak ve yastık seçimi olduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Nurten Küçükçakır, bu konudaki tercihlerin tedavi sürecine katkı sağladığını ifade etti. Uzun süreli bel ve boyun ağrılarının yaşam kalitesini olumsuz etkileyebileceğine değinen Uzm. Dr. Küçükçakır, doğru uyku ortamının ağrıları hafifletmek ve önlemek adına önemli bir rol oynadığını söyledi.

Fiziksel rahatsızlıkların çoğunun, uyku sırasında vücuda uygulanan basınç ve duruş nedeniyle tetiklendiğini dile getiren Romatem Sağlık Grubu Bursa Hastanesi'nden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Nurten Küçükçakır, yanlış yatak ve yastık seçiminin, omurga hizasını bozarak kas ile eklem gerilmelerine yol açabildiğini anlattı. Bel ve boyun ağrılarının, uyku sırasında desteklenmeyen bölgelerde daha da şiddetlenebileceğini aktaran Uzm. Dr. Küçükçakır, "Yatak ve yastık, gece boyunca vücudun doğru pozisyonda kalmasını sağlamalıdır. Uygun bir yatak, omurganın doğal eğrisini desteklerken, doğru yastık boyun bölgesine uygun destek sunar. Bu, ağrıların hafiflemesine yardımcı olur ve uyku kalitesini artırır" dedi.

YATAK SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yatak seçiminde, sertlik seviyesinin kişiye göre değişiklik gösterebileceğini ifade eden Uzm. Dr. Küçükçakır, "Çok sert ya da çok yumuşak yataklar, omurganın doğru pozisyonda kalmasını engelleyebilir. Orta sertlikteki yataklar, omurgayı daha iyi destekler ve ağrıları hafifletir. Yatak seçiminde kişisel rahatlık da önemlidir. Her bireyin vücut yapısı farklı olduğu için, yatak seçimi kişiye özel olmalıdır. Ayrıca, yatak uzun süreli kullanımlara uygun olmalı ve kaliteli malzemelerden üretilmiş olmalıdır" diye konuştu.

Boyun ağrılarının genellikle yanlış yastık kullanımından kaynaklandığını belirten Uzm. Dr. Nurten Küçükçakır, "Yastığın boyun bölgesini yeterince desteklemesi, omurganın doğal hizasının korunmasına yardımcı olur. Yastık, başın ve boynun rahat bir pozisyonda kalmasını sağlamalıdır. Yastık yüksekliği ile sertliği, kişisel tercihlere ve uyku pozisyonuna göre değişir. Sırtüstü uyuyanlar için orta sertlikte bir yastık uygun olabilirken, yan yatmakta olanlar daha yüksek ve destekleyici bir yastık tercih etmelidir" dedi.

BEL VE BOYUN AĞRILARINDA TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Bel ve boyun ağrılarını tedavi etmek için çok sayıda yaklaşım sunduklarından bahseden Uzm. Dr. Küçükçakır, "Doğru yatak ve yastık seçimi, tedavi sürecinde çok önemli bir ilk adımdır. Bununla birlikte, hastalarımıza fizik tedavi yöntemleri, manuel terapi ve özel egzersiz programları ile ağrıları yönetme ve azaltma konusunda yardımcı oluyoruz" diye konuştu.