Yapay Zeka ile Diş Hastalıkları Tespiti - Son Dakika
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Yapay Zeka ile Diş Hastalıkları Tespiti

Yapay Zeka ile Diş Hastalıkları Tespiti
09.07.2026 10:21
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Karabük Üniversitesi, yapay zeka ile diş röntgenlerini analiz eden DentiAssist yazılımını geliştirdi.

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) desteğiyle geliştirilen yapay zeka tabanlı sistem, panoramik diş röntgenlerini analiz ederek diş hastalıklarının erken tespitine ve tedavi planlamasına destek sağlamayı amaçlıyor.

Yaklaşık 10 bin panoramik diş görüntüsüyle geliştirilen sistem, diş çürüğü, gömük diş ve çeşitli ağız-diş patolojilerini otomatik olarak tespit edebiliyor.

Karabük Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Caner Özcan'ın yürütücülüğünü üstlendiği TÜSEB destekli proje kapsamında geliştirilen "DentiAssist" yazılımı, panoramik diş radyografilerinin yapay zeka ile analiz edilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.

Projede, Karabük Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Adem Pekince'nin yanı sıra Ordu Üniversitesinden Prof. Dr. Yasin Yaşa ile Sinop Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Karaoğlu araştırmacı olarak görev alıyor.

Çalışmalara ayrıca diş hekimliği alanından üç uzmanlık öğrencisi ile bilgisayar bilimleri alanından iki doktora öğrencisi katkı sağlıyor.

Yaklaşık 10 bin panoramik diş görüntüsünden oluşturulan veri seti üzerinde geliştirilen sistem, diş çürüğü, gömük diş, periapikal radyolüsensi ve kalsifiye karotid aterosklerotik plak gibi çeşitli patolojileri tespit edebiliyor.

Yazılım ayrıca dişlerin ve anatomik yapıların segmentasyonu ile numaralandırmasını gerçekleştirerek hekimlerin tanı ve değerlendirme süreçlerine destek sunuyor.

Doç. Dr. Caner Özcan, geliştirilen yazılımın diş hekimliğinde kullanılan panoramik radyografilerde hastalıkların tespiti ve tedavisine yönelik derin öğrenme tabanlı bir sistem olduğunu belirtti.

Veri toplama çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden Özcan, derin öğrenme modellerinin uygulanması aşamasına geçildiğini belirterek, sağlık teknolojilerinde yenilikçi yapay zeka modelleri geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Projede araştırmacı olarak görev alan Dr. Öğr. Üyesi Adem Pekince ise yapay zeka çalışmalarını 2018 yılından bu yana sürdürdüklerini belirterek, geliştirilen yazılımın klinik süreçlerin yanı sıra öğrencilerin eğitimine de katkı sağladığını ifade etti.

Pekince, yazılımın akademik araştırmalarda aktif olarak kullanıldığını, yaklaşık 10 bin görüntü üzerinde yapılan işaretlemelerle sistemin geliştirilmeye devam edildiğini kaydetti.

Karabük Üniversitesi koordinasyonunda yürütülen disiplinler arası projenin, yapay zeka teknolojilerinin diş hekimliğindeki klinik uygulamalara entegrasyonuna katkı sunması ve sağlık teknolojileri alanındaki bilimsel çalışmaları güçlendirmesi hedefleniyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yapay Zeka ile Diş Hastalıkları Tespiti - Son Dakika

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