Yapay Zeka ile Erken Hastalık Tespiti - Son Dakika
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Sağlık

Yapay Zeka ile Erken Hastalık Tespiti

Yapay Zeka ile Erken Hastalık Tespiti

Prof. Dr. Kantarcı, yapay zekanın MR ile kanser ve Alzheimer'ı erken tespit edebileceğini açıkladı.

03.05.2025 11:30
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Türk Manyetik Rezonans Derneği (TMRD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mecit Kantarcı, yapay zeka teknolojilerinin MR görüntüleme sistemlerine entegrasyonuyla bazı kanser türleri ile Alzheimer'ın erken dönemde tespit edilebileceğini bildirdi.

TMRD'nin 29. Yıllık Bilimsel Toplantısı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Prof. Dr. Kantarcı, yapay zeka destekli görüntüleme teknolojilerinin sağlık sistemine katkılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapay zekanın MR cihazlarında çekim sürelerini kısaltacağına işaret eden Prof. Dr. Kantarcı, "Yapay zeka, kısa sürede elde ettiği verilerle doğru tümevarım bilgileri sunabileceği için oldukça faydalı. Bu sayede MR çekim süreleri yüzde 30 ila 70 oranında kısalabilecek, klostrofobisi olan hastalar da cihazda daha az süre kalmış olacak." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka destekli görüntüleme sistemlerinin gelişmesiyle, hastalıkların erken evrede tanımlanmasının mümkün hale geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Mecit Kantarcı, şunları kaydetti:

"Meme tümörü olan bir hastada çok erken evre belirtiler yapay zeka yardımıyla tespit edilebilecek. Alzheimer gibi hastalıklarda da beyindeki bazı bölgelerde oluşan atrofi önceden saptanarak yönlendirme yapılabilecek. İnsan gözünün rutin protokolle algılayamadığı değişiklikler, yapay zeka yardımıyla fark edilebilecek."

Alzheimer'da erken tanının kritik önemde olduğunu belirten Prof. Dr. Kantarcı, yapay zeka ile yapılan beyin MR'larında hacim analizleri sayesinde Alzheimer riski taşıyan hastaların daha erken dönemde belirlenebileceğini söyledi.

Prof. Dr. Kantarcı, "Karaciğer ve akciğer tümörlerinde nodüllerin saptanmasında, meme hastalıklarında ise gözle fark edilmesi zor alanlarda yapay zeka desteğiyle bölge işaretlenerek takibe alınabilir veya ileri tetkik önerilebilir. Yapay zeka, erken teşhis ve buna bağlı olarak tedavinin öne çekilmesi bakımından önemli avantajlar sağlıyor. Ülkemizin de bu alanda ciddi gayretleri var." dedi.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yapay Zeka ile Erken Hastalık Tespiti - Son Dakika

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