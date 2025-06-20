Yapay Zeka ile Nöroloji Entagrasyonu

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, nörobilim lisansüstü öğrencileri ve mühendislik fakültesiyle birlikte yapay zekayı eğitmeyi amaçladıklarını söyledi. Prof. Dr. Terzi, "Yapay zeka, MR veya kan testleri gibi tanı araçlarımızın yanında doktorların karar verme sürecini destekleyerek, erken ve doğru tanı konmasına olanak tanıyor. Böylece her hastanın tedavi sürecini kendi özel durumuna göre planlayabiliyoruz" dedi.

Tıp alanında yapay zeka, makine öğrenimi ve dijital teknolojilerin gelişimine büyük önem verdiklerini belirten Prof. Dr. Murat Terzi, "Son yıllarda bu alandaki çalışmalar hızla artarken, biz de OMÜ'de özellikle nörobilim ve nöroloji alanında yapay zeka uygulamaları üzerinde yoğunlaşıyoruz. Amacımız, hastalıkların erken tanısını koymak ve hastalığın seyrini bireyselleştirerek, kişiye özel tanı ve tedavi yöntemleri geliştirmek. Bu doğrultuda hastaların beyin MR'ları ve omurilik MR'larının görüntü analizlerini yapıyoruz. Görüntüleme yöntemleri sayesinde beyin damar tıkanıklığı mı, multiple skleroz (MS) gibi hastalıklar mı olduğu gibi teşhisleri daha hızlı ve doğru koymayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'HASTAYA ÖZEL TEDAVİ STRATEJİLERİ GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Hastalara uygulanan tedavi süreci hakkında bilgi veren Prof. Dr. Terzi, "Çalışmalarımız sadece görüntüleme analizleriyle sınırlı kalmıyor. Hastaların yürüme hareketlerini detaylı şekilde inceleyerek, hangi sinir sistemlerinin etkilendiğini belirlemeye çalışıyoruz. Bu sayede hastalığın etkilediği alanları daha iyi tespit edebiliyoruz. Ayrıca hastalığın tanısı ve takibi için sadece görüntüye değil, kan ve bel suyu örnekleri gibi biyolojik verilere de önem veriyoruz. Bunun yanında hastaların konuşma ve ses kayıtlarını analiz ederek nörolojik durumları hakkında ek veriler elde ediyoruz. Tüm bu farklı veri kaynaklarını bir araya getirerek kapsamlı bir değerlendirme yapıyor, hastaya özel hassas tıp ve bireyselleştirilmiş tedavi stratejileri geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

HEDEFE YÖNELİK, KİŞİYE ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ

Yapay zeka ile nöroloji bilimini entegre ederek, hastalık teşhisinde hızlanmayı hedeflediklerini söyleyen Terzi, "Bu çalışmalar multidisipliner bir yaklaşım gerektiriyor. Nöroloji alanındaki uzmanlarımızın yanı sıra nörobilim bölümlerinde eğitim gören lisansüstü öğrencilerimiz, mühendislik fakültesinden destek veren mühendis arkadaşlarımızla birlikte yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. Ekip olarak amaçladığımız, gelişmekte olan yapay zekayı doğru ve güvenilir bilgilerle eğitmek, bu teknolojinin nörolojik hastalıkların tanısında doktorlara etkin şekilde destek vermesini sağlamaktır. Yapay zeka, MR veya kan testleri gibi tanı araçlarımızın yanında doktorların karar verme sürecini destekleyerek, erken ve doğru tanı konmasına olanak tanıyor. Böylece her hastanın tedavi sürecini kendi özel durumuna göre planlayabiliyoruz. Bu sayede daha etkili, hedefe yönelik ve kişiye özel sağlık hizmetleri sunabiliyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Berkay YILDIZ/SAMSUN,