Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansı İçin Göz Hastalıkları Uzmanından Uyarı - Son Dakika
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Sağlık

Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansı İçin Göz Hastalıkları Uzmanından Uyarı

Halk arasında 'sarı nokta hastalığı' olarak bilinen yaşa bağlı makula dejeneresansı, görme kaybının en önemli nedeni olarak kabul ediliyor. Dünya genelinde 30 milyon kişiyi etkileyen bu hastalık için göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Turgut Yılmaz, sigara alışkanlığından uzak durmanın ve antioksidan içeren besinlerle beslenmenin faydalı olabileceğini belirtti. Hastalığın tedavisi olmasa da stabil hale getirilmesi için vitamin desteği verilebiliyor.

06.05.2024 22:24
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Takibi ömür boyu süren bu hastalık için göz hastalıkları uzmanından 'hayati' uyarı

ELAZIĞ - Halk arasında "sarı nokta hastalığı" olarak bilinen yaşa bağlı makula dejeneresansının, tüm dünyada görme kaybının en önemli nedeni olarak kabul edildiğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Turgut Yılmaz, "Sarı nokta hastalığının genellikle sebebi bilinmemektedir. Hastalığın ilerlemesini engellemek için sigara alışkanlığından uzak durmak ve Akdeniz mutfağı gibi antioksidan içeren bol yeşillikli ve omega 3 ağırlıklı gıdalarla da beslenmek faydalı olacaktır" dedi.

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, dünyada görme kaybıyla sonuçlanan görme bozuklukları arasında 3'üncü sırada yer alan sarı nokta hastalığı (makula dejeneresansı), tüm dünyada 30 milyon kişiyi etkiliyor. Elazığ'da özel bir hastanedeki göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Turgut Yılmaz da genellikle 60 yaş üzeri kişilerde görülen ve kronik bir hastalık olan bu hastalığın belirtilerini, seyrini ve tedavi süreci hakkında bilgi vererek uyarılarda bulundu.

"Kuru cinsi, yaşa bağlı makula dejeneresansında maalesef bir tedavi yoktur"

Hastalığın en önemli belirtilerine değinen Prof. Dr. Turgut Yılmaz, "Sarı nokta hastalığı diye halk arasında adlandırılan yaşa bağlı makula dejeneresansı diye tanımladığımız hastalık, genellikle 60 yaş üstü bireylerde görülen bir retina hastalığıdır. Bu hastalığın insidansı son yıllarda oldukça artmıştır. Hastalığın en önemli bulguları merkezi görmenin bozulması, hastaların insanların yüzünü seçememesi, düz zeminleri veya kenarları eğik, kırık veya bombeli olarak görmesi şeklinde sıralayabiliriz. Bu hastalığın genellikle kuru ve yaş olmak üzere iki cinsi vardır. Kuru cinsi, yaşa bağlı makula dejeneresansında maalesef bir tedavi yoktur. Sadece hastalığı stabil hale getirmek için durağanlaştırmak için vitamin desteği vermekteyiz. Ancak yaşa bağlı makula dejeneresansında ise enjeksiyonlar, göz içi iğneler yaparak hastalığın kuru cinse dönmesini sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Hastalığın ilerlemesini engellemek için sigara alışkanlığından uzak durmak faydalı olacaktır"

Sarı nokta hastalığının genellikle sebebi bilinmediğine dikkat çeken Prof. Dr. Yılmaz, "Sarı nokta hastalığının genellikle sebebi bilinmemektedir. Etiyolojik faktörler arasında yaş en önemli faktördür. Ancak son yıllarda ultraviyole, beslenme alışkanlıkları gibi birçok faktör nedeniyle hastalığın yaşı biraz daha erken yaşlara doğru kaymıştır. Sigara, güneşe maruz yer, çevresel faktörler de hastalığı etkileyen diğer etkenlerdir. Hastalığın ilerlemesini engellemek için sigara alışkanlığından uzak durmak ve Akdeniz mutfağı gibi antioksidan içeren bol yeşillikli ve omega3 ağırlıklı gıdalarla da beslenmek faydalı olacaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansı İçin Göz Hastalıkları Uzmanından Uyarı - Son Dakika

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