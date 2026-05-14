Yaşlı Bakımında Yeni Politika Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yaşlı Bakımında Yeni Politika Açıklamaları

Yaşlı Bakımında Yeni Politika Açıklamaları
14.05.2026 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Göktaş, yaşlı bakımında esnek ve bütünleşik modellerin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yerinde yaşlanmayı önceleyen ve kurumsal bakımda kaliteyi artıran hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda, kuşaklararası dayanışmayı güçlendiren politikalar geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Perspektifinde Aile ve Nüfus Politikaları 2: Yaşlı Bakım Modelleri Çalıştayı'nın açılışına katıldı. Gün boyu sürecek çalıştayda yaşlı bakım modelleri; yerinde yaşlanma, evde ve toplum temelli bakım hizmetleri ekseninde ele alınacak. Bakımın finansmanı, uzun vadeli bakım güvence sistemi, aktif yaşlanma ve hayat boyu öğrenme başlıkları değerlendirilecek.

'ESNEK YAKLAŞIMLARLA PLANLAMAK ZORUNDAYIZ'

Bakan Göktaş, insanlığın, tarihin en kapsamlı demografik dönüşümlerinden birini yaşadığını söyleyerek, "Bugün dünyada yaklaşık 1 milyar seviyesinde olan 60 yaş üstü nüfusun, 2050 yılında 2,1 milyara ulaşacağı öngörülüyor. Üstelik hala genç bir nüfusu olan Türkiye de bu küresel dönüşümün dışında değildir. TÜİK'in 2025 verileri, demografik yapımızdaki değişimi açık biçimde ortaya koyuyor. 65 yaş ve üzeri nüfus oranımız, 2025 yılında yüzde 11,1'e yükselmiş durumda. Bunun yanı sıra, Türkiye'nin farklı bölgelerinin, aynı demografik özelliklere sahip olmadığını da gözlemliyoruz. Bu nedenle sosyal politikalarımızı tek tip modellerle değil. Bölgesel farklılıkları, aile yapılarını, bakım ihtiyacını ve yerel kapasiteyi dikkate alan esnek yaklaşımlarla planlamak zorundayız" dedi.

'3 TESPİT ÖNE ÇIKIYOR'

Göktaş, yaşlanan nüfusun sağlık sistemlerinden sosyal hizmetlere, aile yapısından şehir planlamasına, istihdamdan teknolojiye kadar hayatın tüm alanlarını etkilediğini söyleyerek, "Bu nedenle yaşlılık alanındaki çalışmalarımızı, geleceğin Türkiye'sini hazırlayan stratejik bir politika alanı olarak ele alıyoruz. İlk kez gerçekleştirdiğimiz Türkiye Yaşlı Profili Araştırması, politikalarımızı ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmemize imkan sağlamıştır. Geçtiğimiz nisan ayında gerçekleştirdiğimiz '2'nci Yaşlılık Şürası' da bu yaklaşımın devamı niteliğindedir. 81 ilimizde düzenlediğimiz çalıştaylar, şuramıza kapsamlı bir zemin kazandırdı. Şura çalışmalarından 3 tespitin öne çıktığını görüyoruz. Birincisi bakım hizmetlerinde ihtiyaca göre değişen esnek ve bütünleşik modeller güçlendirilmelidir. Evde, gündüzlü ve kurumsal bakım, sağlık hizmetleri ile yerel destekler birlikte işlediğinde, yaşlılarımız için daha güvenli bir bakım sistemi oluşacaktır. 2'ncisi yaşlı bakımında ailelerin ve bakım verenlerin desteklenmesi temel önceliklerden biridir. Bu konuda aile bireylerini eğitim, danışmanlık ve destek hizmetleriyle güçlendirmek; yaşlılarımızın iyilik halini ve aile içi dayanışmayı koruyacaktır. 3'üncüsü aktif ve sağlıklı yaşlanma yaklaşımının daha da yaygınlaştırılmasıdır. Büyüklerimizin sosyal hayata, öğrenmeye ve dijital imkanlara erişimi arttıkça yaşlılık dönemi daha aktif ve üretken bir yaşam evresine dönüşecektir" diye konuştu.

Bakanlık hizmetlerini yerinde yaşlanmayı, aile desteğini ve aktif yaşamı önceleyen bir anlayışla sürdürdüklerini ifade eden Göktaş, "Bugünkü çalıştayın en önemli başlıklarından biri, yaşlı bakımını çok boyutlu bir perspektifle ele almasıdır. Yaşlı bakımında sağlık ve sosyal hizmetlerin entegrasyonu artık ertelenemez bir ihtiyaçtır. Hastaneden taburcu edilen yaşlı bir bireyin bakım ihtiyacının düzenli izlenmesi; evde bakım, evde sağlık ve yerel hizmet birimleri arasında güçlü bir koordinasyon oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Uzun süreli bakımın finansmanı da üzerinde dikkatle çalışmamız gereken başlıklardan biridir. Diğer yandan afet, kriz ve iklim değişikliği süreçlerinde yaşlılarımızın korunması da öncelikli alanlarımızdan biridir. Bu kapsamda afet anında tahliye, barınma, ilaç, beslenme ve psikososyal destek süreçleri yaşlı dostu şekilde planlanmalıdır. Tüm bu başlıklar, yaşlılık politikalarının tek bir kurumun sorumluluğuyla sınırlı olmadığını göstermektedir. Bu alanda; kamu, yerel yönetimler, özel sektör, sivil toplum ve gönüllülerin birlikte çalışması gerekir. Hedefimiz, yaşlı vatandaşlarımızın sağlıklı ve aktif bir yaşam sürdüğü, aile, sosyal çevre, sağlık ve sosyal hizmetlere birlikte erişebildiği güçlü bir Türkiye'dir. Bu hedef doğrultusunda yerinde yaşlanmayı önceleyen ve kurumsal bakımda kaliteyi artıran hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda, kuşaklararası dayanışmayı güçlendiren politikalar geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yaşlı Bakımında Yeni Politika Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı
Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil
Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi’den küresel piyasaları sallayacak anlaşma Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi'den küresel piyasaları sallayacak anlaşma
Şi’den Trump’a Tayvan mesajı: Mesele yanlış yönetilirse iki ülke çatışabilir Şi'den Trump'a Tayvan mesajı: Mesele yanlış yönetilirse iki ülke çatışabilir

00:30
Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
00:27
İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü
İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü
23:51
Trump, Çin dönüşü İran için harekete geçecek Masada endişe yaratan 2 senaryo var
Trump, Çin dönüşü İran için harekete geçecek! Masada endişe yaratan 2 senaryo var
22:44
DEM Parti’yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
DEM Parti'yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:22
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Dehşet anları kamerada
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Dehşet anları kamerada
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 02:55:15. #7.13#
SON DAKİKA: Yaşlı Bakımında Yeni Politika Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.