Yaşlı Bakımında Yeni Politika Açıklamaları

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yerinde yaşlanmayı önceleyen ve kurumsal bakımda kaliteyi artıran hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda, kuşaklararası dayanışmayı güçlendiren politikalar geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Perspektifinde Aile ve Nüfus Politikaları 2: Yaşlı Bakım Modelleri Çalıştayı'nın açılışına katıldı. Gün boyu sürecek çalıştayda yaşlı bakım modelleri; yerinde yaşlanma, evde ve toplum temelli bakım hizmetleri ekseninde ele alınacak. Bakımın finansmanı, uzun vadeli bakım güvence sistemi, aktif yaşlanma ve hayat boyu öğrenme başlıkları değerlendirilecek.

'ESNEK YAKLAŞIMLARLA PLANLAMAK ZORUNDAYIZ'

Bakan Göktaş, insanlığın, tarihin en kapsamlı demografik dönüşümlerinden birini yaşadığını söyleyerek, "Bugün dünyada yaklaşık 1 milyar seviyesinde olan 60 yaş üstü nüfusun, 2050 yılında 2,1 milyara ulaşacağı öngörülüyor. Üstelik hala genç bir nüfusu olan Türkiye de bu küresel dönüşümün dışında değildir. TÜİK'in 2025 verileri, demografik yapımızdaki değişimi açık biçimde ortaya koyuyor. 65 yaş ve üzeri nüfus oranımız, 2025 yılında yüzde 11,1'e yükselmiş durumda. Bunun yanı sıra, Türkiye'nin farklı bölgelerinin, aynı demografik özelliklere sahip olmadığını da gözlemliyoruz. Bu nedenle sosyal politikalarımızı tek tip modellerle değil. Bölgesel farklılıkları, aile yapılarını, bakım ihtiyacını ve yerel kapasiteyi dikkate alan esnek yaklaşımlarla planlamak zorundayız" dedi.

'3 TESPİT ÖNE ÇIKIYOR'

Göktaş, yaşlanan nüfusun sağlık sistemlerinden sosyal hizmetlere, aile yapısından şehir planlamasına, istihdamdan teknolojiye kadar hayatın tüm alanlarını etkilediğini söyleyerek, "Bu nedenle yaşlılık alanındaki çalışmalarımızı, geleceğin Türkiye'sini hazırlayan stratejik bir politika alanı olarak ele alıyoruz. İlk kez gerçekleştirdiğimiz Türkiye Yaşlı Profili Araştırması, politikalarımızı ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmemize imkan sağlamıştır. Geçtiğimiz nisan ayında gerçekleştirdiğimiz '2'nci Yaşlılık Şürası' da bu yaklaşımın devamı niteliğindedir. 81 ilimizde düzenlediğimiz çalıştaylar, şuramıza kapsamlı bir zemin kazandırdı. Şura çalışmalarından 3 tespitin öne çıktığını görüyoruz. Birincisi bakım hizmetlerinde ihtiyaca göre değişen esnek ve bütünleşik modeller güçlendirilmelidir. Evde, gündüzlü ve kurumsal bakım, sağlık hizmetleri ile yerel destekler birlikte işlediğinde, yaşlılarımız için daha güvenli bir bakım sistemi oluşacaktır. 2'ncisi yaşlı bakımında ailelerin ve bakım verenlerin desteklenmesi temel önceliklerden biridir. Bu konuda aile bireylerini eğitim, danışmanlık ve destek hizmetleriyle güçlendirmek; yaşlılarımızın iyilik halini ve aile içi dayanışmayı koruyacaktır. 3'üncüsü aktif ve sağlıklı yaşlanma yaklaşımının daha da yaygınlaştırılmasıdır. Büyüklerimizin sosyal hayata, öğrenmeye ve dijital imkanlara erişimi arttıkça yaşlılık dönemi daha aktif ve üretken bir yaşam evresine dönüşecektir" diye konuştu.

Bakanlık hizmetlerini yerinde yaşlanmayı, aile desteğini ve aktif yaşamı önceleyen bir anlayışla sürdürdüklerini ifade eden Göktaş, "Bugünkü çalıştayın en önemli başlıklarından biri, yaşlı bakımını çok boyutlu bir perspektifle ele almasıdır. Yaşlı bakımında sağlık ve sosyal hizmetlerin entegrasyonu artık ertelenemez bir ihtiyaçtır. Hastaneden taburcu edilen yaşlı bir bireyin bakım ihtiyacının düzenli izlenmesi; evde bakım, evde sağlık ve yerel hizmet birimleri arasında güçlü bir koordinasyon oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Uzun süreli bakımın finansmanı da üzerinde dikkatle çalışmamız gereken başlıklardan biridir. Diğer yandan afet, kriz ve iklim değişikliği süreçlerinde yaşlılarımızın korunması da öncelikli alanlarımızdan biridir. Bu kapsamda afet anında tahliye, barınma, ilaç, beslenme ve psikososyal destek süreçleri yaşlı dostu şekilde planlanmalıdır. Tüm bu başlıklar, yaşlılık politikalarının tek bir kurumun sorumluluğuyla sınırlı olmadığını göstermektedir. Bu alanda; kamu, yerel yönetimler, özel sektör, sivil toplum ve gönüllülerin birlikte çalışması gerekir. Hedefimiz, yaşlı vatandaşlarımızın sağlıklı ve aktif bir yaşam sürdüğü, aile, sosyal çevre, sağlık ve sosyal hizmetlere birlikte erişebildiği güçlü bir Türkiye'dir. Bu hedef doğrultusunda yerinde yaşlanmayı önceleyen ve kurumsal bakımda kaliteyi artıran hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda, kuşaklararası dayanışmayı güçlendiren politikalar geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.