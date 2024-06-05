Yaşlı kadın çaşır toplarken kayalıklardan düştü - Son Dakika
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Sağlık

Yaşlı kadın çaşır toplarken kayalıklardan düştü

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde çaşır otu toplayan yaşlı bir kadın, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. İhbar üzerine ambulans helikopter olay yerine sevk edildi. Yaralı kadın, helikopterle hastaneye sevk edildi.

05.06.2024 18:26
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Yaşlı kadın çaşır toplarken kayalıklardan düştü

Ambulans helikopter uçuruma düşen kadın için havalandı

ERZURUM - Erzurum'un Şenkaya ilçesinde dağlık arazide çaşır otu toplayan kadın dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Engebeli arazide ekiplerle birlikte imdadına ambulans helikopter yetişti.

Erzurum Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesindeki ambulans helikopter, bu gün kırsal alanda uçuruma düşen Songül Eser için havalandı. Erzurum'un Şenkaya ilçesi Zümrüt Köyü ile Oltu'nun Yukarı Çamlı Köyü arasındaki kırsal alanda arkadaşı ile birlikte çaşır otu toplayan Songül Eser (58), dengesini kaybederek bir anda kayalardan aşağı düştü. Arkadaşından uzakta olan ve düştüğü yerden kimseye ulaşamayan Songül Eser'i tesadüfen oradan geçen bir çoban gördü. Jandarmaya ulaşan çoban yardım talebinde bulundu. Ekipler bir yanda kırsal alanda bulunan kadına ulaşmaya ve düştüğü yerden çıkarmaya çalışırken bir yandan da ambulans helikopter talebinde bulundu. Kurtarma çalışmaları devam ederken Erzurum Şehir Hastanesi yerleşkesinden ambulans helikopter havalandı. Yaralı kadını olay yerinden alan ambulans helikopter Erzurum'a dönüş yaptı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaraları bulunan Songül Eser'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Ekipler helikopter ambulanstan aldıkları yaralı kadını Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi acil servisine sevk etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Yaşlı kadın çaşır toplarken kayalıklardan düştü - Son Dakika

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