Yaşlılar için yaz sıcaklarına dikkat! - Son Dakika
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Yaşlılar için yaz sıcaklarına dikkat!

Yaşlılar için yaz sıcaklarına dikkat!
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Uzmanlar, 65 yaş üzerindekilerin sıcak havalarda su tüketimini artırması gerektiğini belirtti.

İÇ Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Doç. Dr. Cemile Özsürekçi, aşırı sıcakların özellikle 65 yaş ve üzerindeki bireylerde sıvı kaybı, sıcak çarpması ve kronik hastalıkların kötüleşmesi gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, "Susamayı beklemeden gün içinde en az 2-2,5 litre su tüketiniz. 11.00-16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayınız" dedi.

Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanesi İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Doç. Dr. Cemile Özsürekçi, aşırı sıcak havaların özellikle 65 yaş ve üzerindeki bireylerde sıvı kaybı, sıcak çarpması ve kronik hastalıkların kötüleşmesi gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, yaşlıların susamayı beklemeden yeterli miktarda su tüketmesi gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Özsürekçi, "ilerleyen yaşla birlikte vücut sıcaklığa uyum sağlama kapasitesi azalmaktadır. Terleme mekanizması yavaşlar ve susuzluk hissi zayıflar. Yaşlı bireylerde fark edilmeyen sıvı kayıpları hayati risk oluşturabilir. Yaz aylarında alınacak basit önlemlerle sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak mümkündür" diye konuştu.

'11.00-16.00 SAATLERİ ARASINDA DIŞARI ÇIKILMAMALI'

Doç. Dr. Özsürekçi, güneş ışınlarının etkisinin en yoğun olduğu 11.00-16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini ifade ederek, "Yürüyüş, alışveriş ve bahçe işleri gibi aktiviteler sabah erken saatlere veya akşam serinliğine planlanmalıdır. Ev ortamı da serin tutulmalıdır. Günün en sıcak saatlerinde pencere ve perdeler kapalı tutulmalı, akşam saatlerinde ise karşılıklı pencereler açılarak evin havalandırılmasını gerekir. Ayrıca gerektiğinde ılık duş alınmalıdır. Sıcak havalarda vücudun sıvı dengesini korunmak büyük önem taşımaktadır. Hekiminiz tarafından aksine bir kısıtlama getirilmediyse su içmek için kesinlikle susamayı beklemeyiniz. Vücudunuz sinyal vermese bile gün içinde en az 2-2,5 litre su tüketiniz. Ancak kalp veya böbrek yetmezliği nedeniyle doktorunuz sıvı kısıtlaması önerdiyse bu tavsiyeye mutlaka uyunuz. Çay, kahve, asitli ve alkollü içecekler sıvı kaybını artırabilir. Bunların yerine ayran, cacık veya taze sıkılmış meyve suyu gibi içecekler tercih edilmelidir" dedi.

Kronik hastalığı bulunan yaşlıların kullandıkları ilaçlar konusunda dikkatli olmaları gerektiğini belirten Doç. Dr. Özsürekçi, "Tansiyon, kalp, diyabet, idrar söktürücü ve psikiyatrik ilaçlar vücudun ısı dengesini etkileyebilir. Yaz aylarında tansiyon ve kan şekeri ölçümleri daha sık yapılmalıdır. Halsizlik veya tansiyon düşüklüğü gerekçesiyle hekim önerisi olmadan ilaç dozlarında değişiklik yapılmaması gerekmektedir. Yüksek vücut ısısı, terlemenin durması, şiddetli baş ağrısı, nabzın hızlanması, kafa karışıklığı ve bilinç bulanıklığı sıcak çarpmasının belirtileri arasında yer alır. Sıcak çarpması şüphesi bulunan kişinin vakit kaybetmeden serin bir ortama alınması, sıkı giysilerinin gevşetilmesi ve boyun, koltuk altı ile kasık bölgelerine nemli bez uygulanması gerekir. Bilinci kapalı kişilere ağızdan su veya yiyecek verilmemelidir. Sıcak çarpması şüphesi bulunan durumlarda zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nden tıbbi yardım istenmelidir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yaşlılar için yaz sıcaklarına dikkat! - Son Dakika

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