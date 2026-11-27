Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde yataklı kliniklerde verilen sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi hedefiyle bir toplantı düzenlendi.

Hastane bünyesinde gerçekleştirilen Yataklı Klinikler Değerlendirme Toplantısı'nda kliniklerin mevcut işleyişi, hasta bakım süreçleri, sağlık hizmetlerinin etkinliği ve verimliliğin artırılmasına dönük çalışmalar masaya yatırıldı.

Toplantıda yataklı kliniklerdeki sağlık hizmetlerinin daha etkin ve sürdürülebilir kılınmasına ilişkin değerlendirmeler yapılırken, hasta ve çalışan memnuniyetinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada, hasta ve çalışan memnuniyetini temel alan, kaliteli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti sunma amacı doğrultusunda değerlendirmelerin yapıldığı ifade edildi.