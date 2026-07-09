Yaz Aylarında Burun Kanamalarına Dikkat! - Son Dakika
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Yaz Aylarında Burun Kanamalarına Dikkat!

Yaz Aylarında Burun Kanamalarına Dikkat!
09.07.2026 10:24
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Dr. Özbay, yaz aylarında burun kanamalarının artış sebebini ve doğru müdahale yöntemlerini açıkladı.

ELAZIĞ (İHA) – Yaz aylarında burun kanamalarının daha sık görülebildiğini dile getiren Kulak Burun ve Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ahmet Sacit Özbay, "Öncelikle burunu ve vücudu doğru pozisyona getirmek gerekiyor. Vücudu dik hale getirdikten sonra başı öne eğmek lazım. İkinci aşama da burnun yumuşak kısımlarını iki parmak arasına alıp, aralıksız 15 dakika sıkmak suretiyle kanamayı baskı altına almak gerekiyor" dedi.

Elazığ Medilines Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ahmet Sacit Özbay, havaların ısınmasıyla birlikte burun kanamalarında artış yaşandığını aktardı. Özbay, "Burunun iç yapıları, vücudun kılcal damar ağı yönünden en zengin bölgelerinden birisidir. Burun içi, dışarıya açık bir ortam olduğu için kolaylıkla buralar tahriş olabilmektedir. Bu nedenle burun kanamalarını sıklıkla görebilmekteyiz. Burun kanamalarını biz iki kategoriye ayırıyoruz. Bir, burundan kaynaklanan sebepler. Bunlar arasında buruna direkt gelen darbeler, burundaki kemik eğiklikleri, burunu parmakla karıştırma ve sıcak havalardan tahriş olma gibi sebepler sayılabilir. İkinci olarak da burun dışı nedenlerdir. Bunlar kontrolsüz hipertansiyon, kan sulandırıcı ilaçların kullanılması, pıhtılaşmaya sebep olan kan hastalıkları, bu bölgenin lokal tümörleri sayılabilir" diye konuştu.

"15 dakika sıkmak suretiyle kanamayı baskı altına almak gerekiyor"

Dr. Özbay, "Yazın burun kanamaları neden artıyor? Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte nem oranlarının azalması, özellikle klimaların da kullanılmasıyla birlikte burun içerisinde bulunan kılcal damar bölgesindeki mukoza dediğimiz deride kuruma ve kabuklanma olur. Bu da kılcal damarların daha kolay ve rahat kanamasına sebep olur. Bu nedenle yaz aylarında bu kanamaları daha sık görebilmekteyiz. Kanama olduğunda sakin olmamız gerekiyor. Çünkü burun kanamaları çok büyük oranda evde durdurulabilecek kanamalardır. Öncelikle burunu ve vücudu doğru pozisyona getirmek lazım. Vücudu dik hale getirdikten sonra başı öne eğmek lazım. İkinci aşama da burnun yumuşak kısımlarını iki parmak arasına alıp, aralıksız 15 dakika sıkmak suretiyle kanamayı baskı altına almak gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Sıkacağımız yer burnun alt kısmıdır"

Yapılan yanlışları dile getiren Özbay, "Burada genel olarak yapılan yanlış, burunun üst kısımlarının sıkıldığını görüyoruz. Buraların sıkılmasının kanamanın durdurulmasında bir faydası yoktur. Sıkacağımız yer, burnun alt kısmıdır. İkinci olarak da başı öne eğmek yerine, arkaya eğerek yanlışlık yapılıyor. Burun kanamaları bahsettiğimiz basit yöntemlerle durmuyorsa, kanamanın yanında kan sulandırıcı ilaçlar kullanılıyorsa veya yüksek tansiyon varsa özellikle genizden olan kanamalar daha önemlidir. Bu durum yaşandığında mutlaka kulak, burun ve boğaz doktoruna müracaat edilmelidir. Ayrıca kanama önden olsa dahi haftada birkaç kez yaşanıyorsa da doktora görünmelidir. Kanama olmaması için özellikle sıcak havalarda güneşin yoğun olduğu zamanlarda dışarı çıkılmamalıdır. Şapka ve koruyucular kullanılmalıdır. Burnun içi de nemli tutulmalıdır. Eğer burnumuz kanıyorsa paniklemeyeceğiz. Başı doğru pozisyona getirerek burnumuzun ucunu parmaklarımızın arasına alarak 15 dakika sıkacağız" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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