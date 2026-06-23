Yaz Aylarında Çocuklarda İshal Uyarısı - Son Dakika
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Yaz Aylarında Çocuklarda İshal Uyarısı

Yaz Aylarında Çocuklarda İshal Uyarısı
23.06.2026 09:51
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Dr. Filiz Gebeşoğlu, yaz aylarında çocuklardaki ishali ve sıvı kaybı riskini önlemek için hijyenin önemini vurguladı.

SAMSUN (İHA) – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Gebeşoğlu, yaz aylarında artış gösteren ishal vakalarına karşı aileleri uyardı. Yaz ishali olarak bilinen bağırsak enfeksiyonlarının özellikle küçük çocuklarda ciddi sıvı kaybına yol açabileceğini belirten Gebeşoğlu, erken müdahalenin hayati önem taşıdığını söyledi.

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte çocuklarda ishal vakalarının da belirgin şekilde yükseldiğine dikkat çeken Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Gebeşoğlu, "Halk arasında 'yaz ishali' olarak bilinen bu durum genellikle bağırsak enfeksiyonları sonucu ortaya çıkar. En büyük tehlike ise vücudun hızla sıvı ve mineral kaybetmesi, yani dehidratasyondur. Bu nedenle belirtiler fark edildiğinde hızlı sıvı desteği ve gerekirse tıbbi müdahale hayati önem taşır" dedi.

"0-5 yaş arası çocuklar daha savunmasız"

Yaz ishalinin akut ishal tablosu olarak tanımlandığını ifade eden Gebeşoğlu, sıcak havalarda mikroorganizmaların yiyecek ve sularda daha hızlı çoğalması nedeniyle görülme sıklığının arttığını söyledi. Özellikle 0-5 yaş arası çocukların bağışıklık sistemleri tam gelişmediği için daha savunmasız olduğuna işaret eden Gebeşoğlu, "Kirli veya güvenilir olmayan içme sularının tüketilmesi, bozulmuş gıdalar, açıkta satılan yiyecekler, iyi yıkanmamış sebze ve meyveler, az pişmiş et, tavuk ve balık tüketimi, havuz veya deniz suyunun yutulması, el hijyenine dikkat edilmemesi ile yaz aylarında aktifleşen rotavirüs ve adenovirüs gibi virüsler ile salmonella ve shigella gibi bakteriler ishale neden olabilmektedir. Ayrıca seyahat sırasında farklı su ve gıda kaynaklarına maruz kalmak da riski artırmaktadır" diye konuştu.

İshalin belirtilerine dikkat

İshalin belirtileri hakkında da bilgi veren Gebeşoğlu, "Günde üçten fazla sulu dışkılama, karın ağrısı ve kramplar, bulantı, kusma, halsizlik, iştahsızlık, hafif veya yüksek ateş, ağız kuruluğu, idrar miktarında azalma, gözlerde çöküklük ve huzursuzluk en sık görülen belirtiler arasındadır" ifadelerini kullandı.

Korunmada hijyen ön planda

Çocukları ishalden korumak için hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Gebeşoğlu, "Ellerin sık sık yıkanması, çocuklara verilen yiyeceklerin temiz ve iyi pişmiş olması, kaynatılmış ya da güvenilir şişe suyu kullanılması ve gıdaların uygun koşullarda saklanması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca rotavirüs aşısı ile ek koruma sağlanabilir" şeklinde konuştu.

"Temel yaklaşım sıvı ve elektrolit kaybını yerine koymak"

İshal tedavisinde temel yaklaşımın kaybedilen sıvı ve elektrolitlerin yerine konması olduğunu belirten Gebeşoğlu, hafif vakalarda evde uygulanabilecek yöntemler hakkında da bilgi verdi. Gebeşoğlu şunları söyledi:

"Bol su ve oral rehidrasyon solüsyonları verilmesi, pirinç lapası, muz, patates ve yoğurt gibi sindirimi kolay besinlerin tüketilmesi önerilir. Bu süreçte yağlı ve paketli gıdalardan kaçınılmalıdır. Orta ve ağır vakalarda ise mutlaka doktor kontrolü gereklidir. Antibiyotikler yalnızca bakteriyel kaynaklı enfeksiyonlarda ve hekim önerisiyle kullanılmalıdır. Emzirme dönemindeki bebeklerde anne sütüne devam edilmelidir." - SAMSUN

Kaynak: İHA

Akut Gastroenterit, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yaz Aylarında Çocuklarda İshal Uyarısı - Son Dakika

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