Yaz Aylarında Kene Sokmasına Dikkat! - Son Dakika
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Sağlık

Yaz Aylarında Kene Sokmasına Dikkat!

Yaz aylarında piknik yapanlar ve açık alanda çalışanlar için kene sokması riski artıyor. Acil Tıp Uzmanı Dr. Efe Kanter, kene sokmasına karşı vücut kontrolü yapmanın önemini vurgulayarak, giyinme konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Kenelerin vücutta uzun süre kalması kansızlığa yol açabileceği gibi Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalığına da neden olabilir. Kene sokması sonrasında ateş, kanama gibi semptomlar görülüyorsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği uyarısında bulundu.

06.07.2024 23:30
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Yaz aylarında kene sokmasına dikkat

Uzmanı uyardı: "Kene sokmasına karşı vücut kontrolü yapmak çok önemli"

İZMİR - Yaz aylarının gelmesiyle birlikte piknik yapanlar ve açık alanda çalışanlar için keneler risk oluşturmaya başladı. Acil Tıp Uzmanı Dr. Efe Kanter, "Yaz aylarında kene sokması vakaları çok daha fazla görülmekte. Açık alanlarda gezdikten ve doğada bulunduktan sonra vücut kontrolü yapmak çok önemli" dedi.

Yaz mevsiminde vatandaşların hem piknik için doğal alanlara yönelmeleri hem de tarlalarda sık çalışmasıyla birlikte kene teması gibi vakaların çok daha fazla görüldüğünü belirten Dr. Efe Kanter, konuya ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

"Giyinme konusunda dikkatli olunmalı"

Açık alanlarda, doğada çalışanlar veya doğaya gezmeye, piknik yapmaya giden vatandaşların mutlaka kıyafet ve giyinme konusunda daha dikkatli olmalı gerektiğini vurgulayan Dr. Efe Kanter, "Mümkünse uzun kollu, ince, hafif şeyler veya uzun pantolonlar, çorapları pantolonların içine sokarak özellikle dışarıya maruziyeti azaltmak adına önlemler alınması lazım. Keneler soktuktan sonra hemen fark edilmeyebiliyor. Çünkü kene insanı soktuktan sonra yavaş yavaş kan emerek şişiyorlar. Genellikle şişene kadar da çok küçük olduğu için fark edilmeyebiliyor. Mutlaka açık alanlarda gezdikten, doğada bulunduktan sonra vücut kontrolü yapmak çok önemli" diye konuştu.

"Alkol veya pamukla boğma gibi yöntemlere başvurulmamalı"

"Kene soktuğunu fark edildiği an bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı" diyen Kanter, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fakat birey keneyi kendisi de çıkarabilir. Kenenin mutlaka vücudun deriye yakın olan kısmından tutularak bir cımbız yardımıyla çekilmesi lazım. Asla alkol veya pamukla boğma gibi yöntemlere başvurmamak lazım. Mümkünse kene çıkarıldıktan sonra bir örneğin içine alınarak yakın bir sağlık kuruluşuna başvurmak lazım."

"Ateş, kanama gibi semptomlar varsa mutlaka hastaneye başvurulmalı"

Kene sokmasının çok nadir olmakla beraber Türkiye'de de görülebilen Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalığına yol açabileceğine değinen Kanter, kene sokmalarının ardından özellikle vücutta ateş, kanama gibi belirgin semptomlar olursa mutlaka hastaneye başvurulması gerektiğini de dile getirdi.

"Kansızlığa yol açabiliyor"

Kenelerin vücutta çok uzun süre kaldığında kansızlığa yol açabileceğine dikkat çeken Kanter, "Fakat genelde bunun için birden çok kenenin sokmuş olması gerekiyor. Bu tarzda hastalar, virüs olmasa bile bize; halsizlik, uyuşukluk gibi hafif semptomlarla ya da ateş, kanama gibi gürültülü semptomlarda da hastanelere başvurabiliyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Kırım, Sağlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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