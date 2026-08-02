Yaz Aylarında Kulak Enfeksiyonlarına Dikkat! - Son Dakika
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Yaz Aylarında Kulak Enfeksiyonlarına Dikkat!

Yaz Aylarında Kulak Enfeksiyonlarına Dikkat!
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Op. Dr. Başaran, yazın artan kulak enfeksiyonları için uyarılarda bulundu, önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Abdulkerim Başaran, yaz aylarında artan kulak enfeksiyonlarına karşı vatandaşları uyardı.

Özellikle sık havuza ve denize girenlerde dış kulak yolu enfeksiyonlarının daha fazla görüldüğünü belirten Dr.Başaran, basit gibi görünen şikayetlerin ihmal edilmesi halinde ciddi ağrılara ve işitme sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

Yaz mevsimiyle birlikte serinlemek için deniz ve havuzlara ilgi artarken, kulak sağlığı da risk altına girebiliyor. Kulakta uzun süre kalan nemli ortamın bakteri ve mantarların çoğalmasını kolaylaştırdığını ifade eden Op. Dr. Abdulkerim Başaran, özellikle çocuklar ve sık yüzme yapan kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.Kulakta ağrı, kaşıntı, dolgunluk hissi, akıntı ve işitmede azalma gibi belirtilerin enfeksiyonun habercisi olabileceğini söyleyen Op. Dr. Başaran, "Bu belirtiler başladığında kulak çubuğu kullanmak ya da kulaktan dolma yöntemlerle tedavi uygulamak yerine mutlaka bir Kulak Burun Boğaz uzmanına başvurulmalıdır. Yanlış müdahaleler enfeksiyonun ilerlemesine neden olabilir" dedi.

"Havuz hijyeninin de büyük önem taşır"

Havuz hijyeninin de büyük önem taşıdığına dikkat çeken Op. Dr. Başaran, düzenli bakımı yapılmayan havuzların enfeksiyon riskini artırabileceğini belirterek, "Yüzme sonrasında kulakların nazikçe kurulanması ve kulak içinde su kalmamasına özen gösterilmesi enfeksiyon riskini azaltır. Kulağın içine sert cisimler sokulmamalıdır. Çünkü kulak yolunun doğal koruyucu yapısı zarar görebilir" ifadelerini kullandı.Özellikle kulak zarı delik olanlar, daha önce kulak ameliyatı geçirenler ve kronik kulak hastalığı bulunan kişilerin denize veya havuza girmeden önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Başaran, erken teşhis ve doğru tedavinin hem ağrıyı kısa sürede ortadan kaldırdığını hem de olası komplikasyonların önüne geçtiğini söyledi.

Yazın tadını çıkarırken kulak sağlığını ihmal etmemek gerektiğini hatırlatan Op. Dr. Abdulkerim Başaran, basit önlemlerle kulak enfeksiyonlarının büyük ölçüde önlenebileceğini belirterek, şikayetlerin birkaç gün içinde düzelmemesi durumunda vakit kaybetmeden uzman değerlendirmesi alınmasını önerdi.

Kaynak: İHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yaz Aylarında Kulak Enfeksiyonlarına Dikkat! - Son Dakika

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