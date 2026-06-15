Yaz Aylarında Spor Yaralanmalarına Dikkat!

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte açık havada yapılan spor aktivitelerine ilgi her geçen gün artıyor. Özellikle son yıllarda popülerliği hızla yükselen padel, tenis, plaj voleybolu ve plaj tenisi gibi sporlar, hem yerli hem de yabancı tatilcilerin en çok tercih ettiği aktiviteler arasında yer alıyor. Medicana Sağlık Grubu Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Op. Dr. Muzaffer Gökhan Kahraman, yaz aylarında artan fiziksel aktivitelerle birlikte spor yaralanmalarında da belirgin bir artış yaşandığını belirterek, özellikle hazırlıksız yapılan egzersizlerin ve yanlış tekniklerin sakatlık riskini arttırdığına dikkat çekti.

Son dönemde dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de hızla yaygınlaşan padel; tenis ve squash sporlarının özelliklerini bir araya getiren dinamik yapısıyla dikkat çekiyor. Kısa sürede yüksek tempoya ulaşılabilmesi ve her yaş grubundan kişinin kolaylıkla oynayabilmesi nedeniyle tercih edilen bu spor, ani yön değişiklikleri ve tekrarlayan hareketler nedeniyle özellikle kondisyonu olmayan kişilerde bazı sakatlıklara zemin hazırlayabiliyor. Masa başı çalışan ve yılın büyük bir bölümünü hareketsiz geçiren kişilerin tatil dönemlerinde bir anda yoğun bir spor programına başlamasının risk oluşturabileceğini aktaran Medicana Çeşme Tıp Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Muzaffer Gökhan Kahraman, son zamanların popüler spor aktivitesi olan padel hakkında uyarıda bulundu. Op. Dr. Muzaffer Gökhan Kahraman, padel sporunda en sık görülen yaralanmaların omuz, dirsek, el bileği, diz ve ayak bileği bölgelerinde meydana geldiğini belirterek, "Padel sırasında oyuncular sürekli olarak hızlanma, yavaşlama ve yön değiştirme hareketleri gerçekleştiriyor. Bu durum özellikle diz ve ayak bileği bağları üzerinde ciddi yük oluşturabiliyor. Aynı zamanda raket kullanımına bağlı olarak omuz ekleminde zorlanmalar, kas-tendon yaralanmaları ve halk arasında tenisçi dirseği olarak bilinen dirsek problemleriyle de sık karşılaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Teniste omuz ve dirsek sorunları ön planda

Tenis, koordinasyon, dayanıklılık ve kuvvet gerektiren spor dallarının başında geliyor. Ancak uygun teknik kullanılmadığında veya yeterli kondisyon sağlanmadığında çeşitli ortopedik problemlere neden olabiliyor. Tenis sporunda özellikle servis atışları sırasında omuz ekleminin yoğun şekilde kullanıldığını belirten Op. Dr. Muzaffer Gökhan Kahraman, omuz sıkışma sendromu, rotator manşet yaralanmaları ve tendon problemlerinin sık görüldüğünü ifade etti. Bunun yanı sıra raketin sürekli kavranması ve tekrarlayan vuruş hareketleri nedeniyle dirsek çevresindeki tendonlarda zorlanmalar meydana gelebildiğini aktaran Op. Dr. Muzaffer Gökhan Kahraman, "Tenisçi dirseği olarak bilinen lateral epikondilit, yalnızca profesyonel sporcularda değil amatör oyuncularda da oldukça sık görülmektedir. Özellikle uygun olmayan raket seçimi, yanlış tutuş teknikleri ve yetersiz ısınma bu riskleri artırmaktadır" diye konuştu.

Sakatlıklardan korunmak için bu kurallara dikkat

Spor yaralanmalarında erken müdahalenin iyileşme sürecini önemli ölçüde etkilediğini belirten Op. Dr. Muzaffer Gökhan Kahraman, ağrı, şişlik, morarma veya hareket kısıtlılığı gibi belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Kahraman, "Birçok kişi spor sonrasında oluşan ağrıları normal kabul ederek günlük yaşamına devam ediyor. Ancak bazı yaralanmalar erken dönemde teşhis edilmediğinde kronikleşebiliyor ve kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Erken tanı sayesinde hem tedavi süreci kısalıyor hem de kişinin güvenli şekilde spor hayatına dönmesi mümkün oluyor" açıklamasını yaptı. Yaz aylarında fiziksel aktivitenin sağlık açısından son derece değerli olduğunun da altını çizen Op. Dr. Muzaffer Gökhan Kahraman, sporun bilinçli ve kontrollü şekilde yapılmasının önemine vurgu yaparak, doğru hazırlık ve uygun donanım kullanımıyla spor yaralanmalarının büyük ölçüde önlenebileceğini söyledi. - İZMİR