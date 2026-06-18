Yaz Sıcakları Kalp Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Yaz Sıcakları Kalp Sağlığını Tehdit Ediyor

Yaz Sıcakları Kalp Sağlığını Tehdit Ediyor
18.06.2026 11:49
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Aşırı sıcaklar, kalp hastalarını risk altına alıyor; uzmanlar dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Kaplan, yüksek sıcaklıkların vücutta sıvı kaybına neden olduğunu belirterek, bunun kalp ve damar sistemi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini söyledi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının artması, özellikle kalp ve damar hastalıkları bulunan bireyler için önemli sağlık risklerini beraberinde getiriyor. Uzmanlar, aşırı sıcakların kalbin çalışma yükünü artırarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Kaplan, yüksek sıcaklıkların vücutta sıvı kaybına neden olduğunu belirterek, bunun kalp ve damar sistemi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini söyledi.

Doç. Dr. Mehmet Kaplan, "Sıcak havalarda vücut ısısını dengeleyebilmek için damarlar genişler ve terleme artar. Bu durum tansiyon düşüklüğüne, sıvı ve mineral kaybına yol açabilir. Kalp, vücudun ihtiyaç duyduğu kan dolaşımını sürdürebilmek için daha fazla çalışmak zorunda kalır. Özellikle kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, ritim bozukluğu ve yüksek tansiyon gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişiler yaz aylarında daha dikkatli olmalıdır" dedi.

Kimler risk altında

Aşırı sıcaklardan en fazla etkilenen grupların yaşlı bireyler, kalp hastaları, yüksek tansiyon hastaları, diyabet hastaları ve kronik böbrek rahatsızlığı bulunan kişiler olduğunu ifade eden Doç. Dr. Mehmet Kaplan, bu kişilerin sıcak havalarda mümkün olduğunca korunmaları gerektiğini vurguladı.

Kaplan, "65 yaş üzerindeki bireylerde vücudun sıcaklık düzenleme mekanizması gençlere göre daha zayıf çalışır. Aynı zamanda bazı kalp ve tansiyon ilaçları da sıvı dengesini etkileyebilir. Bu nedenle düzenli ilaç kullanan hastaların doktor önerisi olmadan ilaç dozlarında değişiklik yapmamaları gerekir" şeklinde konuştu.

Kalp sağlığını korumak için bu önerilere dikkat

Yaz aylarında kalp sağlığını korumak için bazı basit ancak etkili önlemler alınabileceğini belirten Doç. Dr. Mehmet Kaplan, "Gün boyunca yeterli miktarda su tüketin. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen gösterin. Hafif, açık renkli ve rahat kıyafetler tercih edin. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçının. Tuz ve sıvı tüketimi konusunda doktor önerilerine uyun. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi veya baygınlık hissi gibi belirtiler ortaya çıktığında vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurun" ifadelerini kullandı.

"Belirtileri göz ardı etmeyin"

Sıcak havaların kalp krizi riskini artırabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Mehmet Kaplan, özellikle risk grubundaki bireylerin vücutlarından gelen uyarı sinyallerini önemsemeleri gerektiğini belirtti.

Doç. Dr. Mehmet Kaplan, "Yaz mevsimini sağlıklı geçirmek için sıcak havaların etkilerini hafife almamak gerekiyor. Kalp hastalarının düzenli kontrollerini ihmal etmemeleri ve hekim önerilerine uygun hareket etmeleri büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yaz Sıcakları Kalp Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika

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